Fost șef SIE: Condamnarea la CEDO e o aberație

Fostul șef al SIE Ioan Talpeş spune că decizia CEDO de a condamna România pentru că ar fi găzduit închisori CIA este „o aberaţie”. Talpeș mai spune că nu a existat un astfel de centru în România şi că țara a pus la dispoziţia CIA o locaţie „în care se desfăşurau acţiuni speciale”.

„Continui să neg că în România a fost o închisoare. Şi dacă a fost şi ce s-a întâmplat, în niciun caz cetăţeni români n-au fost amestecaţi şi nici acea activitate nu s-a făcut sub conducerea românilor sau a României. Deci este o aberaţie condamnarea. Nu era posibil aşa ceva. Eu în toate declaraţiile pe care le-am făcut am spus că s-a pus la dispoziţia CIA o locaţie, ceea ce e cu totul altceva. O locaţie în care se desfăşurau acţiuni speciale. România nu a participat la aşa ceva ce se invocă astăzi”, a spus Talpeş.

Întrebat dacă România a aprobat această închisoare, Ioan Talpeş a replicat: „Dumneavoastră ştiţi vreo închisoare? Ce are una cu alta? Ce, am eu închisori? Nu am aprobat aşa ceva, este o aberaţie, nu se poate face aprobarea unei închisori în afara legilor statului”.

Chestionat în continuare dacă se putea înfiinţa un centru de detenţie în România fără ca el să ştie acest lucru, fostul consilier prezidenţial a răspuns: „Asta vă întreb şi eu pe dumneavoastră. Dacă eu vă spun că autorităţile nu au ştiut şi nu au făcut o închisoare sau că s-au promovat asemenea practici, nu înţeleg care e discuţia sau cine a apărat interesele României”.

Talpeş a spus că se întreabă şi el pe ce bază s-a făcut această condamnare.

„Probabil vine de la cei care au fost foarte şocaţi şi au fost împotriva faptului că România intra în NATO. Nu a fost un astfel de centru de detenţie în România sau nu am ştiut eu de el şi nu îmi pot imagina că a existat aşa ceva”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Întrebat dacă este posibil ca acel cetăţean să fi fost ţinut în acea locaţie, Ioan Talpeş a replicat: „Orice este posibil, dar nu statul român. Întrebaţi-vă de ce i se impută asta statului român. Haideţi să încercăm ca dincolo de ce se dau în astfel de decizii judecătoreşti... sunt jocuri care au cu totul alt conţinut”.

România şi Lituania au fost găsite vinovate joi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de încălcări ale convenţiei care interzice tortura în cazurile lui Al Nashiri şi respectiv Abu Zubaydah, în urma participării celor două ţări la programul închisorilor secrete CIA. CEDO obligă România să-i plătească lui Al Nashiri daune în valoare de 100.000 de euro.