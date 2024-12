Vicepreşedintele USR Dominic Fritz a declarat marți, la Jurnalul de Seară de la Digi 24, că „un guvern cu mai multe partide decât este necesar, fără să existe un plan foarte clar ce vrea să facă acest guvern, nu este un guvern stabil”. Întrebat care este măsura la care USR nu renunţă în ceea ce priveşte programul de guvernare, Fritz a indicat despre reforma justiţiei, a Curţii Constituţionale şi a serviciilor de informaţii.

„Pentru ce mai este nevoie de USR?”

„Eu cred că şi la celelalte partide există păreri foarte împărţite, au fost voci foarte puternice ale PSD-ului, de exemplu, care au spus din start că un partid dintre cele pro-europene trebuie să fie în opoziţie şi în continuare întrebarea este: bun, UDMR, PSD, PNL au o majoritate de voturi şi în Senat, şi în Camera Deputaţilor, deci pentru ce mai este nevoie de USR? Şi dacă răspunsul este: e nevoie de USR doar ca să bifăm, cumva, un criteriu de mai băgăm nişte pro-europeni, fără să fie clar care sunt reformele care îmbunătăţesc viaţa românilor, atunci asta nu este o formulă stabilă. Un guvern cu mai multe partide decât este necesar, fără să existe un plan foarte clar ce vrea să facă acest guvern, nu este un guvern stabil şi credem cu toţii că România are nevoie acum de acest guvern stabil”, a declarat Dominic Fritz.

El a spus că USR are nevoie de „o bază foarte clară” şi de „cifre” în ceea ce priveşte planurile economice.

„Dincolo de a scrie ceva pe hârtie, trebuie corelat cu o propunere de buget pentru anul viitor şi asta este ceea ce nu vedem şi asta ne îngrijorează”, a argumentat Dominic Fritz.

Întrebat care este măsura la care USR nu renunţă în ceea ce priveşte programul de guvernare, Fritz a vorbit despre o reformă a justiţiei, a Curţii Constituţionale şi a serviciilor de informaţii.

„Trebuie să avem nevoie de o reformă clară în aceste domenii şi deocamdată nu se vede nimic. Dar, încă o dată, mult mai important este, ca să fie clar pentru cetăţenii români, cine va suporta povara adiţională care ne aşteaptă. Şi, ce este clar pentru USR, această povară nu poate fi suportată tot de cetăţenii României, ea trebuie suportată de stat în primul, rând, un stat care acum este supraponderal, este umflat. E evident că trebuie să desfiinţăm anumite agenţii”, a subliniat vicepreședintele USR.

Dominic Fritz e de părere că „echilibrul între sectorul de stat şi sectorul privat trebuie să se reaşeze în favoarea sectorului privat”.

Despre neinvitarea USR la ședința coaliției: „P este 2 ani nimeni n-o să mai știe ce a fost cu aceste mici orgolii”

„Nu mai pot să reconstitui acuma tot acest lanț de nu știu, poate neînțelegeri. E clar că nu a primit Elena Lasconi sau altcineva o invitație pentru întâlnirea de astăzi. Până la urmă am aflat, Elena la Sconi, s-a dus acolo. Ulterior am venit și eu cu Ionuț Moșteanu și într-adevăr am participat la a două jumătate din această ședință. Pentru noi, într-adevăr, nu este atât de important. Acum, peste doi ani nimeni n-o să mai știe ce a fost cu aceste mici orgolii sau neînțelegeri. Pentru noi important este că România se află într-adevăr într-un moment de cotitură, în care s-au anulat niște alegeri prezidențiale, un șoc pentru sistemul nostru constituțional, chiar dacă pentru mulți români a fost ușor ușurare”, a spus Fritz.

Semnal de alarmă: nu se știe dacă sunt bani de pensii și salarii

Vicepreședintele USR a avertizat că situația bugetară este foarte gravă și nu este clar cum se vor putea plăti pensiile și salariile.

„Ne aflăm într-o situație bugetară foarte gravă, adică suntem acolo cu deficitul la 8%, încă nu știm cum vor putea, cum vom putea să plătim pensiile, salariile, care posibil o să mai crească salariile bugetarilor ș.a.m.d., și avem o criză profundă a încrederii în statul român, și foarte mulți cetățeni au spus, exprimă cu votul lor că nu se mai poate să continuăm așa. Și ăsta este motivul pentru care vedeți ca în aceste zile USR să aibă o poziție, cum să zic, ponderată, responsabilă și în care spunem nu putem să continuăm să facem guverne, coaliții așa peste noapte, cum poate am fost obișnuiți. Trebuie să reflectăm și trebuie să decidem foarte clar cum schimbăm direcția ca românii din nou să aibă încredere în celelalte partide. A existat o singură întâlnire la care nu a am mers, și această întâlnire a fost aseară, când știam că va urma tragerea pentru ministere”, a subliniat Fritz.

De ce n-a participat USR luni la negocierile de la Palatul Victoria

Fritz a explicat că refuzul USR de a participa luni la discuțiile cu PSD, PNL, UDMR și minoritățile de la Palatul Victoria s-a bazat pe faptul că formațiunea sa nu dorește să participe la împrțituyl de funcții înainte de a avea un program de guvernare stabilit și asumat.

„Așa a fost agreat și noi am spus tocmai pentru că în negocierile pentru program, care se întâmplă la Parlament, într-un grup separat, încă nu a ajuns la suficiente concluzii, încă nu am văzut bugetul pe care se bazează, inclusiv promisiunile pe care le vedeți dumneavoastră, și tocmai de aceea am spus stați un pic, noi nu putem acum să împărțim posturi, în timp ce încă nu avem un răspuns foarte clar care este baza, inclusiv bugetară, și care este direcția pentru această coaliție și de aceea am spus noi nu vrem să participăm aseară la această întâlnire de împărțeală, și cumva și ajutat, în sensul în care nu au procedat la această împărțire, ci au continuat să discute pe program, au continuat și astăzi și până la urmă asta este un lucru bun”, a explicat vicepreședintele

„Eu cred că și la celelalte partide există peri foarte împărțite. Au fost voci foarte puternice ale PSD-ului, de exemplu, care au spus din start că ar trebui cel puțin un partid pro-european să fie în opoziție, și în continuare. Întrebarea este bun, UDMR, PNL, PSD au o majoritate de voturi și în Senat și în Camera Deputaților. Deci, pentru ce mai este nevoie de USR, și dacă răspunsul este că e nevoie de USR doar ca să bifăm cumva un criteriu de mai băgăm încă niște pro-europeni, fără să fie clar care sunt reformele care îmbunătățesc viața românilor, atunci asta nu este o formulă stabilă, un guvern cu mai multe partide decât este necesar, fără să existe un plan foarte clar ce vrea să facă acest guvern. Nu este un guvern stabil și credem cu toții că România acum are nevoie de acest guvern.

Vrem o bază clară de informații, vrem transparență și vrem cifre, pentru că dacă intrăm în pic în această listă de măsuri, atunci vedem că ele nu sunt corelate cu un buget.

Ele nu sunt corelate cu niște cifre care ne spun foarte clar ce ne permitem, ce nu ne permitem. S-ar putea să intrăm într-o situație, și deja suntem la un deficit foarte mare în care nu mai putem să plătim toate promisiunile. În Germania, astăzi a picat un guvern.

E o reformă a Curții Constituționale, o reformă a serviciilor, și asta este ceva ce chiar și mulți din servicii cer, pentru că serviciile se bazează pe niște legi din anii 90, când nu am avut nici inteligență artificială, nici algoritmii sau Tik-Tok sau așa ceva. Deci trebuie să avem o reformă clară în aceste domenii. Și deocamdată nu se vede nimic. Dar încă o dată, mult mai important este ca să fie clar pentru cetățenii români cine va suporta povara adițională care ne așteaptă, și ce este clar pentru USR, această povară nu poate fi suportat iarăși de cetățenii României, ci trebuie suportal de stat în primul rând.

E evident că trebuie să desființăm anumite agenții. Deci normal că va trebui să ajungem acolo, dar încă o dată, tocmai asta cerem. Haideți să stabilim exact cine, ce, unde, nu să promitem pentru că de promisiuni toată lumea este sătulă, ci să ne asumăm niște măsuri foarte pentru dumneavoastră.

E foarte important ca aici să fie trecute niște idei de la USR. Este vorba despre adevăr, despre transparență, și despre faptul că hârtia suportă multe. Putem să scriem câte idei de la USR vrem pe hârtie. Despre asta este vorba.

Eu personal cred că ar fi dificil pentru România (să fie premier Ciolacu – n.red.). Acuma un președinte Iohannis, care s-a și-a autoprelungit mandatul, să numească un premier care este fix premierul pe care l-am avut până acuma, care totuși a pierdut niște alegeri, și încă o dată cetățenii acestei țări trebuie să înțeleagă ce au înțeles de fapt politicienii de la aceste alegeri.

De aceea important este USR în continuare. Da, își asumă responsabilitate pentru guvernare, dar trebuie să fie o guvernare a schimbării, nu Marcel Ciolacu.

Suntem foarte conștienți că noi am luat 12% la alegeri, PNL a luat 14% la alegeri, PSD a luat mai multe voturi la alegeri, și bineînțeles că dacă se ajunge la acest acord, atunci aceste realități trebuie respectate. Dar încă o dată, numeric, această coaliție are voturile pentru un nou prim-ministru, chiar și fără USR. De aceea intuiția mea îmi spune că nu contează așa de mult ce gândește USR.

Deci, da, se va tranșa, cred că destul de repede întrebarea dacă USR sau va face parte din guvernare sau nu. Eu cred că mâine, cel târziu poimâine, această întrebare trebuie tranșată și din partea coaliției actuale.

Nici noi nu vrem să creștem taxele, dimpotrivă. Noi spunem că nu putem să facem parte dintr-un guvern care crește taxele, dar dacă în același timp vedem niște cifre unde apare că sunt modificări ale codului fiscal care fac economii 23 de miliarde de lei, vrem să știm”, a spus Fritz.

