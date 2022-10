Gabriela Firea îl atacă din nou pe Nicușor Dan: Unde sunt banii?

Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea îl atacă din nou pe actualul edil Nicuşor Dan, despre care spune că, deși a primit mai mulți bani, dă vina mereu pe bugetul sărac al Primăriei Capitalei. "A uitat repede discursul din campanie când zicea că primăria stă pe un morman de bani pe care Firea îi administrează prost", a scris Firea pe Facebook.

"Primăria Capitalei a primit mai mulţi bani în timpul administraţiei Nicuşor Dan decât în timpul mandatului meu de primar general. Dar, când este întrebat de ce nu a făcut nimic 2 ani, Nicuşor Dan dă vina pe bugetul sărac al Primăriei Capitalei. A uitat repede discursul din campanie când zicea că primăria stă pe un morman de bani pe care Firea îi administrează prost", a scris, sâmbătă, pe Facebook, Gabriela Firea.

"De când este în funcţie, primarul general se plânge continuu că bugetul e mic, prea mic, iar datoriile sunt mari, prea mari", mai spune Gabriela Firea.

"Orice primar este obligat să finalizeze proiectele începute de primarul anterior şi să înceapă unele noi. La fel cum orice primar este obligat să achite obligaţiile financiare curente, dar şi cele contractate anterior. Am achitat credite încheiate cu 5, 10 şi chiar 15 ani în urmă şi nu m-am plâns nimănui, nici nu am blocat proiectele în derulare. Doar pentru Nicuşor Dan, e o povară totul. De investiţii noi nu sunt bani, pentru continuarea proiectelor începute în mandatul trecut nu sunt bani, există doar datorii şi „greaua moştenire” e piatră de moară. Numai minciuni!", mai spune Firea.

Ea subliniază că, doar în cele 10 luni trecute din acest an, municipalitatea a încasat din cotele defalcate din impozitul pe venit aproape 4 miliarde de lei, iar până la sfârşitul anului suma va depăşi 4,5 miliarde de lei.

"O diferenţă majoră faţă de banii încasaţi în vremea guvernului Orban, patronul politic al lui Nicuşor Dan. În tot anul electoral 2020, PMB a încasat doar 3,4 miliarde de lei. Nicuşor Dan a primit cu aproape 1 miliard de lei în plus. Diferenţele sunt majore!", a adăugat Firea.

Fostul edil vine şi cu un exemplu: "În august 2022, PMB a primit circa 700 de milioane de lei, pe când în august 2020 cotele defalcate au fost 250 de milioane. De aproape trei ori mai mult acum! Bucureştenii au fost pedepsiţi cu un singur scop: să câştige fotoliul de primar candidatul dreptei”.

"Ne întrebăm unde sunt toţi banii în plus care au ajuns în Capitală pentru că ei nu se regăsesc în lucrările din oraş. Am dezbătut situaţia fondurilor alocate Capitalei în şedinţa săptămânală a PSD Bucureşti. Am decis alături de liderii organizaţiilor de sector, parlamentarii de Bucureşti şi consilierii generali să monitorizăm atent sumele alocate din bugetul de stat şi să solicităm informaţii despre cum au fost acestea cheltuite", anunţă Firea.

Editor : G.M.