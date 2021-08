Ghinea, nemulțumit de „letargia” din coaliție: Suntem în perioada în care punem semințele unei guvernări reformiste, nu suntem acolo

Ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, spune că războiul din PNL, care își alege conducerea în septembrie, afectează guvernarea. El spune că USR PLUS este nemulțumit de ritmul reformelor și că, dacă această „letargie” se menține și după Congresul PNL, USR PLUS „nu se va obișnui”. El a exprimat și nemulțumiri legate de modul în care se iau deciziile în coaliție.

„Noi, USR PLUS, suntem nemulțumiți de ritmul reformelor. Dilema este următoarea: aceasta este o caracteristică permanentă a acestui guvern sau aceasta este o situație temporară care se va rezolva după congresul PNL? De fapt, aici este buba. Dacă ne obișnuim cu ideea că ăsta este ritmul de reformă pe care îl putem, atunci o spun foarte clar: noi, USR PLUS, nu o să ne obișnuim cu ideea asta”, a spus Ghinea.

Întrebat dacă USR PLUS va ieși de la guvernare, Ghinea a răspuns: „Cred că eu am dat tonul acestei discuții, a legăturii dintre angajamentele electorale ale USR PLUS – am avut 40 de angajamente și zilele astea vedem unde suntem pe fiecare. Dar ieșirea de la guvernare nu este o chestie pe care o discuți toată ziua. Este un proces care înseamnă o analiză a ce am reușit să facem până acum și o decizie a comitetului politic care va lua această decizie”.

„Sunt 2 elemente cheie. Primul element este să trecem de congresul PNL și să fim pe prezumția că această letargie a guvernării este o situație temporară care va fi depășită după congresul PNL, când o nouă conducere legitimă – oricare ar fi ea – a partidului va fi în poziția de a lua decizii. Pentru că asta e problema, că nu se iau decizii, că tot amânăm deciziile”, a spus Ghinea.

„Guvernarea merge, pentru că e o chestiune care merge în virtutea pilotului automat pe care orice stat funcționează. Ce lipsește este acea decizie politică îndrăzneață de a lua niște reforme ceea ce, sper dar și cred, se va schimba după ce avem o decizie legitimă a PNL”, a adăugat el.

„Al doilea element important – să nu uităm de PNRR, care, pe lângă finanțarea de 30 de miliarde, este și un program uriaș de reforme. În cadrul PNRR, această coaliție s-a angajat la niște reforme care erau oricum în programul de guvernare, doar că le-am atașat deadline-uri și detalii. Odată terminată această perioadă de alegeri în interiorul celui mai mare partid din coaliție și odată aprobat și pus pe șine PNRR, nu vom avea niciun fel de scuză să nu livrăm. Deocamdată suntem în perioada în care punem semințele unei guvernări reformiste, nu suntem acolo”, a spus Ghinea.

„Dacă această stare de letargie va continua și după toamnă, atunci este o bubă mare pe care va trebui să o rezolvăm”, a adăugat el.

Ghinea a vorbit și despre diferendul legat de PNDL: „S-a dat pe surse – se guvernează pe surse – că ar fi fost o agreere în coaliție a PNLD3 sau a programului de investiții Anghel Saligny. Ceea ce nu era factual adevărat. A fost un fel de anunț pe gură: o să propunem, o să... Reprezentanții noștri au spus: o să vedem și o să avem o opinie. Aia a fost tot, a durat 2 minute acest balet. După 2 ore apărea în presă: „Marele program Anghel Saligny aprobat de coaliție”. Am fost puși în fața unui fapt împlinit și nu aveam altă reacție normală decât să spunem: stați puțin, hai să discutăm detalii”, a spus Ghinea.

Editor : M.B.