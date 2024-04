Sorin Grindeanu a declarat luni, în emisiunea Jurnalul de Seară, la Digi24, că metroul trebuie să ajungă la Primăria Capitalei, precizând că ar fi de acord „să mergem cu tot cu subvențiile și cu toate liniile bugetare care sunt acum la Ministerul Transporturilor”. Întrebat despre poza medicului Cătălin Cîrstoiu la metrou, Grindeanu spune că e „nu e cea mai fericită”.

„E normal ca metroul să meargă la Primăria Generală București. Aș fi de acord să mergem cu tot cu subvențiile și cu toate liniile bugetare care sunt acum la Ministerul Transporturilor. Pe orice bucureștean îl interesează să existe un sistem integrat de transport în București. Nu poți să faci acest lucru fără metrou. Temerile domnului Nicușor bine că se termină în 9 iunie. În mod normal va veni alt primar care nu are aceste temeri. Eu am declarat de doi ani de zile că vreau să dau acest metrou. Sunt primul ministru la Transporturi care vine și face această ofertă către un primar general al Bucureștiului. Domnul Nicușor Dan este primul primar al Bucureștiului care nu dorește să ia metroul. Am declarat că stăm la masă cu tot cu liniile bugetare care în acest moment se află la Ministerul Transporturilor. Nu fără. Adică să nu existe acea temere pe care ați văzut că o tot reia”, a declarat Grindeanu.

În ce privește fotografiile cu medicul Cătălin Cîrstoiu în metrou, Sorin Grindeanu recunoaște că nu au fost cea mai fericită alegere.

„Dincolo de această fotografie, care nu e cea mai fericită, e adevărat, o să avem un aveniment public legat de Transporturi în săptămânile viitoare și ceea ce poate să ajute Ministerul Transporturile pentru București, mă interesează să vorbim mai mult despre ceea ce înseamnă acest sistem integrat în București. Mă interesează ca ministru să ajut pentru un trafic mai lejer”.

Nicușor Dan nu vrea să preia metroul

Nicușor Dan nu vrea să preia metroul pentru că, susține el, „nu are încredere în Guvern”. „De principiu, ar fi bine ca Primăria să aibă și metroul, dar pentru asta trebuie să ai încredere în guvern. Eu n-am. Asta am experimentat în acești ani. N-am încredere în acest guvern și ca să câștigi încrederea trebuie să parcurgi un anumit timp – de exemplu, am avut o creștere foarte mare de preț la gaz în 2022, la toată energia în general, și am spus încă de la sfârșitul anului 2021 că o să avem o probleme de buget cu subvenția la termie.

M-am rugat tot anul 2022 de guvern. (...) Celelalte localități au primit 800 milioane de lei și foarte bine că au primit să treacă peste probleme, noi am primit 6 milioane. Știind că avem și decuparea cu sectoarele care nu contribuie la subvenție și că am avut nevoie nu am primit acest ajutor. Ne-am rugat un an întreg și până la urmă ni s-a dat oportunitatea nu să luăm de la guvern, ci să ne împrumutăm până la sfârșitul anului. Când guvernul de tratează în felul ăsta, exact în perioada când ceream, când spuneam că nu o să avem bani să plătim termia, venea și domnul Grindeanu și zicea„ ia metroul”. N-ar fi fost serios să facem lucrul ăsta, nu poți să lucrezi în felul ăsta. Ar fi iresponsabil din partea mea să iau obligație de plată a unei subvenții în plus la metrou pe un buget pe care nu avem o garanție că îl gestionăm”, a declarat edilul Capitalei.

