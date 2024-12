Ilie Bolojan spune că Marcel Boloş „are capacitatea să deblocheze lucrurile care sunt împotmolite” la Ministerul Fondurilor Europene

Preşedintele PNL Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, despre Marcel Boloș că „are capacitatea să deblocheze lucrurile care sunt împotmolite” la Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene”. În urma negocierilor cu PSD și UDMR, liberalii au obținut șase portofolii în noul guvern.

„La Ministerul Afacerilor Interne propunerea noastră este ca domnul Cătălin Predoiu să îşi continue mandatul, urmând să aibă şi calitatea de vicepremier şi începând de astăzi urmând să aibă şi calitatea de prim-vicepreşedinte al PNL. La Ministerul de Externe, domnul Emil Hurezeanu este propunerea PNL. Vreau să îi mulţumesc domnului Hurezeanu pentru că a acceptat această nominalizare şi sunt convins că experienţa pe care a căpătat-o şi perosnalitatea dânsului vor daun profil cât mai bun Ministerului de Externe în reprezentarea ţării noastre în relaţiile din exterior”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, Marcel Boloş este propunerea pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru că „are o experienţă mare şi are capacitatea să deblocheze lucrurile care sunt împotmolite la acest minister, în ceea ce priveşte jaloanele şi absorbţia de fonduri europene”.

În prezent, funcţia este deţinută de către social-democratul Adrian Câciu.

„La Ministerul Energiei propunerea noastră este ca domnul Sebastian Burduja să îşi continue mandatul de ministru. La Ministerul Mediului, aceeaşi propunere de continuitate, domnul Mircea Fechet, iar la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, domnul Daniel David, rectorul Universităţii Babes Boliay din Cluj Napoca”, a mai declarat Bolojan.

„Ne-am comportat corect, am solicitat poziţii de reprezentare, nu pentru ca cineva să ocupe o funcţie, ci acolo unde am avut oameni pregătiţi, asta nu însemană că întotdeuna aceste proziţii ne-au revenit, dar noi am făcut în primul rând ceea ce este normal să facem. Atunci când suntem într-o situaţie de criză, cred că nu ce portofoliu ai este problema, ci cum faci ca să stabilizezi lucrurile ca să ieşi din criză. Asta am făcut în aceste zile şi cred că am procedat corect pentru ţara noastră şi asta se va vedea”, a mai afirmat Bolojan.

