PNL Galați cere scoaterea UDMR de la guvernare. Deputatul George Stângă: „Nu putem să ne facem că nu vedem sfidarea”

După ce președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a cerut la începutul lunii decembrie excluderea UDMR de la guvernare, pe motiv că „liderii UDMR nu au transmis niciun fel de mesaj României de Ziua Națională, PNL Galați a adoptat o rezoluţie prin care solicită scoaterea UDMR de la guvernare.

„În cadrul ședinței Comitetului de Coordonare Județean al PNL Galați, președintele filialei, deputatul George Stângă, a propus spre aprobare o rezoluție prin care solicită scoaterea UDMR de la guvernare. Rezoluția propusă de liderul filialei PNL Galați se intitulează „Guvernare românească pentru români” și sancționează acțiunile și atitudinea anti-românești de care au dat dovadă liderii UDMR”, se arată într-o postare pe Facebook publicată sâmbătă de PNL Galați.

„Acțiunile liderilor UDMR, dar și ale unor miniștri ai acestei formațiuni nu pot să rămână nesancționate. Nu putem să ne facem că nu vedem sfidarea pe care o afișează la adresa românilor. Suntem în situația în care trebuie să punem pe primul plan interesele românilor, indiferent de etnie, nu ale unui grup de cetățeni. După ultimele evenimente, pe care eu cel puțin le consider absolut revoltătoare și jignitoare la adresa poporului român, consider că UDMR nu mai are ce căuta la guvernare. PNL este partidul românilor! Este partidul unirii românilor, al modernizării României! Nu putem ca tocmai noi să acceptăm să fim jigniți la noi în țară de către cei care ar trebui să ne fie parteneri”, a transmit George Stângă, președintele PNL Galați.

Conform aceleași postări de pe rețelele sociale, propunerea inițiată de președintele PNL Galați face referire la mai multe declarații și acțiuni ale liderilor UDMR, printre care discursul deputatului UDMR Csoma Botond, care a spus că „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc”. Potrivit lui George Stângă, „este un afront la adresa noastră ca națiune! Ardealul niciodată nu a fost pământ unguresc!”.

PNL Galați informează că liderul lor local a mai sancționat și faptul că liderii UDMR nu au transmis niciun fel de mesaj României, românilor de Ziua Națională, dar și faptul că liderii UDMR nu au sancționat și nu s-au delimitat de discursul rasist promovat de către premierul Ungariei, Viktor Orban.

George Stângă a criticat și gesturile ministrului mediului, Tanczos Barna, cel care la finala Cupei României la hochei pe gheață a intonat imnul Ținutului Secuiesc, și care a apărut recent într-o fotografie în echipamentul naționalei de hochei pe gheață a Ungariei.

Președintele filialei PNL Galați a mai criticat faptul că Compania Națională de Investiții (CNI) aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării condus de către un reprezentant al UDMR blochează programele destinate primăriilor din țară.

Potrivit lui George Stângă, trebuie refăcută formula guvernării. „UDMR nu mai poate reprezenta statul român la acest nivel. Gradul de sfidare la care am ajuns și jignirea pe care unii dintre reprezentanții de seamă ai UDMR o aduc românilor nu pot fi trecute cu vederea”, a mai transmis liderul liberal.

„În unanimitate, membrii PNL Galați prezenți la ședința Comitetului de Coordonare Județean au votat în favoarea propunerii de scoatere de la guvernare a UDMR”, mai spune PNL Galați.

Editor : M.D.B.