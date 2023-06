Interviu halucinant al Dianei Șoșoacă în presa rusă: Ucraina deține teritorii care nu îi aparțin, România e o colonie, Soros e implicat

Parlamentarul Diana Șoșoacă a dat un interviu unei publicații rusești în care susține că România este o „colonie” în UE, că europenii și americanii vor distrugerea Rusiei și că Ucraina deține ilegal teritorii, inclusiv unele care aparțin României. În interviul pentru Eurasia Daily, o publicație specializată în geopolitică, Șoșoacă preia mai multe teorii ale propagandei ruse, inclusiv aceea că ucrainenii ar pregăti o operațiune în regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova. Nu lipsește nici implicarea lui George Soros în situația din regiune, în condițiile în care cunoscutul filantrop este o țintă a adepților teoriei conspirațiilor.

Șoșoacă este primul politician român care vorbește cu presa rusă. De altfel, senatoarea este cunoscută pentru apropierea ei de Moscova, în condițiile în care participă la numeroase evenimente organizate de Ambasada Rusiei la București. Chiar luna trecută, Șoșoacă s-a întâlnit cu ambasadorul rus la București, Valeri Kuzmin, la recepția organizată de Ambasada Rusiei cu ocazia aniversării a 78 de ani de la victoria Aliaților împotriva puterilor Axei în cel de-al Doilea Război.

Redăm interviul integral acordat de Șoșoacă publicației Eurasia Daily, cu traducerea postată de senatoare pe pagina ei de Facebook:

Întrebarea 1: Guvernul român a adoptat un decret de urgență privind reducerea bugetului. De ce o țară care este aproape un partener strategic al economiei de lider din lume, SUA, se confruntă cu astfel de probleme economice? Care este motivul?

Răspunsul 1: România se confruntă cu probleme economice pentru că are o economie de colonie, în care profiturile sunt scoase din țară de multinaționalele străine care ocolesc plata taxelor și impozitelor, astfel că țara trăiește din împrumuturi. Datoria externă a României a depășit 50 la sută din PIB și se împrumută într-un ritm galopant și la dobânzi astronomice, iar banii dispar ca și cum nu ar fi fost, în timp ce cetățenii nu văd nici un folos de pe urma acestor bani împrumutați. Este o economie de consum, dar de consum din import, pentru că în România nu se mai produce nimic, până și alimentele vin din import, în condițiile în care România era un mare producător în toate domeniile, iar din punct de vedere al produselor agro-alimentare excela. Colac peste pupăză, au mai venit și cerealele ucrainene, mai ieftine, dar nesănătoase, care, în loc să ajungă în Africa sau în Asia, așa cum se promisese, au fost desfăcute în România și au falimentat producătorii locali. Acestea sunt doar câteva aspect ale falimentului economic spre care România este direcționată cu bună știință de la Bruxelles pentru a fi doar o piață de desfacere și un izvor de mână ieftină de lucru care să susțină economiile occidentale, acolo unde românii se duc să muncească din lipsa perspectivelor de la ei de acasă. Între timp, în România sunt aduși muncitori imigranți din Asia cărora li se oferă condiții mai bune de lucru decât li se oferă românilor, pentru ca exodul românilor spre Occident să continue. Ca o dovadă a situației dramatice din punct de vedere social, în România este în desfășurare acum o grevă generală a profesorilor și învățătorilor, care vor să iasă și la proteste în stradă dacă nu le sunt îndeplinite solicitările foarte justificate de a nu mai fi tratați ca niște asistați social și de a li se acorda venituri decente, conforme cu pregătirea și responsabilitatea pe care o au.

România nu este partener strategic al USA, pentru că o astfel de poziție ar însemna egalitate în drepturi și obligații. În concepția SUA, România este o palmă de pământ pe care o folosește după bunul său plac, în funcție de interesele sale și în momentele interesante pentru ei. România nici măcar colonie nu este, pentru că o colonie are drepturi. Noi nici conducători români nu mai avem, ci tot felul de alogeni puși în funcții publice de Washington, Bruxelles și Tel Aviv. De aceea românii nu mai sunt reprezentați pe nicăieri, ci de unicul Senator român care a reușit să acceadă în Parlamentul României. Dacă am fi fost parteneri, atunci am fi intrat în SUA fără vize, am fi avut și noi baze militare în SUA, Ungaria nu și-ar mai fi permis să emită pretenții teritoriale fără fundament asupra Transilvaniei, nu am avea UDMR la guvernare (se știe foarte clar că după evrei, cel mai important lobby în SUA îl are Ungaria). Noi avem alogeni permiși și puși în fruntea țării ca pe vremea fanarioților, și ca ei vor sfârși.

Cum să nu aibă România probleme economice, când nu mai avem economie? Ce mai producem noi? Ne-au dărâmat toate fabricile, uzinele, complexele energetice, ni le-au vândut la fiare vechi și ne-au făcut din independenți economic și energetic, sclavi și dependenți total de ei, doar în limitele permise de ei.

Ne-au umplut de multinaționale care își externalizează profitul prin firme de consultanță cu sedii în paradisuri fiscale, dau salarii de toată jena, sunt băncile care jecmănesc populația și antreprenorii români, procuratura română este condusa de distrugătorii economiei românești cum este Laura Codruța Kovesi, actualul procuror european, lăsată să câștige în fața candidatului Franței ca recompensă pentru prejudiciile aduse economiei românești, ne-au tăiat și exportat pădurile, ne-au omorât animalele sălbatice pentru trofee, ne-au luat pământurile, ne-au condiționat agricultura, ne-au alungat cetățenii: suntem țara cu cea mai mare emigrare pe timp de pace, țara cu cei mai mulți copii născuți în afara granițelor țării.

Trăim numai din împrumuturi și în curând vom ajunge, ca și Ucraina, o țară cumpărată la bursă de organizațiile sorosiste care colcăie in România.

De 2 ani de zile strig că România este în faliment. România are cele mai multe resurse și bogății naturale din Europa, exceptând Rusia care se întinde pe 2 continente. Toate aceste resurse de energie ni le-au furat prin legi neconstituționale

Întrebarea 2: Cum evaluați atmosfera politică internă din România, care este părerea formațiunii Dvs. politice despre viitor?

Răspunsul 2: Atmosfera politică din România este aparte, deși pe alocuri seamănă cu cea a unor state ex-comuniste din UE: pe de o parte, există o așa numită elită politică și financiară care este ruptă de realitate și de populație, pe de altă parte este marea masa a cetățenilor care s-au săturat de actuala clasă politică și care vrea o schimbare radicală. Altfel spus, în România există o clasă politică trădătoare care se rodează la putere mimând democrația și care se succedă prin diverse partide care sunt de fapt urmașele trădătorilor din Partidul Comunist Român care l-au omorât pe Ceaușescu, care au trădat țara întreagă și care s-au constituit într-o castă mafiotă, transmițându-și puterea din generație în generație, din tată în fiu și din mamă în fiică.

Mai mult, am ajuns să avem o clasă politică duală, o parte imensă formată din analfabeți funcțional și trădători și o alta din așa-zisa protipendadă intelectuală formată prin ONG-urile sorosiste care își bat joc de trecutul istoric elogios al României, de cultură, de tradiții, de credința creștină milenară și care vând România pas cu pas.

Paralel există națiunea română, care este majoritară, a ieșit din neștiință și manipulare și de abia așteaptă alegerile pentru a arata întregii clase politice trădătoare ce înseamnă o națiune trezită.

Aceasta trezire a fost posibilă prin acțiunea câtorva persoane, printre care mă număr si eu, care am conștientizat pericolul și am început să conștientizăm națiunea română de pretutindeni. Partidul S.O.S România nu este un partid în adevăratul sens al cuvântului, ci o mișcare de trezire a conștiinței naționale, născându-se la cererea românilor. SOS este semnalul morse de ajutor care a salvat milioane de oameni de când a fost inventat, dar și un cuvânt neaoș românesc care înseamnă stâlpul de susținere al casei, om de încredere, pe care te poți baza.

Partidul S.O.S România este UNICUL PARTID NECONTROLAT DE SISTEM ȘI DE SERVICII ȘI DUCEM O LUPTĂ CUMPLITĂ PENTRU INDEPĂRTAREA INFILTRAȚILOR.

Partidul S.O.S. România pe care îl conduc a fost înființat acum un an de zile pentru a răspunde acestei nevoi stringente a românilor de a avea o alternativă și de a ieși din logica schimbării partidelor mainstream între ele, la 4 ani, de vreme ce ele fac exact aceleași lucruri, ba, acum, sunt și împreună la guvernare și nu se mai ascund că nu a existat niciodată putere și opoziție, ci doar un mare clan care își împărțea bogățiile țării. Partidul S.O.S. România este unicul partid care nu este controlat și care prezintă soluții pentru a scoate România din starea de colonie și vasalitate față de puterile occidentale care o exploatează la sânge de ani buni. Ce aduce diferit partidul S.O.S. România este faptul că nu este o formațiune politică inventată în laboratoare pentru a-i păcăli încă o data pe români, ci o comunitate a celor care luptă pentru independența și suveranitatea politică și economică a României. De exemplu, suntem unicul partid care militează pentru negocieri de pace și care contrazice doctrina oficială de a înarma Ucraina, cerând ca NATO să nu implice nici România, nici alte state în conflict și facem acest lucru asumându-ne riscuri enorme.

Întrebarea 3: Cum evaluați rolul activ al Bucureștiului în criza militară din Ucraina. Cum ar trebui rezolvată problema Ucrainei?

Răspunsul 3: Așa cum am început deja să spun, noi milităm pentru pace și pentru ca Ucraina să iasă din logica războiului și să se așeze la masa negocierilor. Am fost primul parlamentar din lume care, deja din martie 2022, am lansat Memorandumul pentru pace - Neutralitate pentru România - Pacea de la București în care am solicitat demararea negocierilor de oprire a conflictului. Problema Ucrainei este că deține teritorii care nu îi aparțin și de aceea am depus și în Parlamentul României un proiect de lege prin care România să își recupereze teritoriile deținute ilegal de Ucraina. Ucraina trebuie să renunțe la teritoriile pe care le deține de la alte națiuni, iar acest lucru trebuie făcut prin negocieri.

Soluția este simplă, dar complicată pentru că nu se dorește pacea. Acest război permite economiei americane să producă armament, SUA având o datorie imensă, cea mai mare datorie din lume: peste 4 triliarde de dolari, pe care nu o va mai plăti niciodată. De aceea, războaiele sunt pentru americani o mană cerească, și nu numai pentru ei, dar în special e valabil în cazul lor. Acesta nu este un război normal, la tehnologia existentă pe planetă, nu mai ai nevoie de tancuri și nucleare. Însă, pentru oamenii de rând care trebuie înfricoșați, pentru că numai așa îi poți îngenunchea și conduce, ca în falsa pandemie de covid, de exemplu, spectacolul luptei unde este nevoie să moară oameni ține înfricoșate populațiile și le distrage atenția de la problemele reale ale societății. Acesta este un război prin care se refac polii de putere și sferele de influență la nivel mondial. În spatele cortinei războiului se duc tratative imense. Îmi este clar ca USA a pierdut locul 1 de cea mai mare putere, iar cel mai mare pericol, din punctul meu de vedere, este China, cu sistemul lor de supraveghere inimaginabil și inacceptabil pentru drepturile omului, deși nu pot să nu îi admir pentru evoluția tehnologica și economică pe care au avut-o în ultimii ani.

Ucraina este un pretext, un stat cu mari probleme cu vecinii din cauza teritoriilor deținute ilegal de la noi și de la toți vecinii ei, inclusiv de la Rusia, iar faptul ca NATO și UE s-au implicat într-un război care nu le aparține, iar nouă românilor nici atât, denotă faptul că este o mișcare de distrugere a Rusiei, a ortodoxiei, ceea ce nu au reușit nici la noi, nici la ruși, prin ONG-urile sorosiste active de zeci de ani.

Mai mult, este și o luptă cu tradiția, conservatorismul, civilizația, istoria, creștinismul real pe care le vor șterse, iar dacă ar învinge Rusia, asta va însemna distrugerea unei ere pe care o cunoaștem și deschiderea unei noi ere, NOM (Noua Ordine Mondială), unde minoritatea va conduce, unde mizeria umana, analfabetismul, prostituția intelectuala, pervertirea inocenței copiilor, distrugerea familiei, distrugerea credinței și a religiei creștine vor fi principiile de bază ale unei noi lumi pe care sper că împreună o vom opri și nu îi vom permite să se instaleze.

Rezolvarea? Toate țările creștine care încă mai au decența și credința reală să se unească și să înceapă atât pe plan local, dar și împreună la nivel mondial, să se opună și să negocieze pacea. Este imperios necesară refacerea polului balcanic, de urgență, și refacerea polului statelor ex-comuniste care să militeze împreună pentru suveranitate, independență, suveranism.

Întrebarea 4: Conform unor rapoarte, trupele ucrainene, cu știința Chișinăului, pregătesc o operațiune împotriva Transnistriei, unde se află mari depozite militare. Ce crede România despre o astfel de perspectivă?

Răspunsul 4: Și eu am atras atenția de mai multe ori asupra pericolului ca Moldova să fie atrasă în conflict, iar acest lucru reprezintă un risc real atâta vreme cât președintele Moldovei este pupila lui George Soros, adică Maia Sandu. Același pericol paste și România care, pe aceeași filieră a vulturilor războiului care pur și simplu încurajează extinderea conflictului, este împinsă înspre o decizie catastrofală de a se implica în conflict. Chiar eu am surprins pe străzile din Iași, pe 18 mai, un convoi de kilometri întregi de mașini militare cu armament care se îndreptau spre graniță și am dus această problemă în Parlamentul României, întrebând autoritățile ce au de gând? Nu e prima oară când îndrept lumina reflectoarelor spre aceste planuri războinice pentru a le împiedica prin scoaterea lor la lumină.

Demersurile mele parlamentare au suspendat, întârziat, amânat sau anulat multe acte de razboi pe care altfel România le-ar fi întreprins, având în vedere incapacitatea instituțiilor importante din România de a se opune ordinelor venite din exterior.

Pot să va asigur că poporul român, în proporție de peste 98%, se opune intrării României în război și implicării în orice fel a țării noastre în acest conflict care nu ne aparține.

Ca dovadă, în acest an nimeni nu s-a oferit voluntar să se înscrie în armată pentru a lupta în Ucraina, prim-ministrul României gândindu-se să instituie obligativitatea serviciului militar. Eu le-am spus: trebuie să fii prost să dai arme unui popor care te urăște visceral.

Dacă am fi ajutați să ne reunim cu Moldova, iar la putere în România să venim noi, suveraniștii, vă garantez că un astfel de pericol nu ar mai exista.

Întrebarea 5: Ce se întâmplă în Uniunea Europeană? Putem spune că integrarea în UE dă rezultate pozitive pentru națiunile europene sau vom asista la dezintegrare și colaps?

Răspunsul 5: Uniunea Europeană și-a negat scopul inițial și a devenit, dintr-o uniune de state suverane, un lagăr în care statele mai puternice și multinaționalele exploatează statele mai slabe. Ni se impun de la nivelul UE tot felul de legi aberante, cum sunt cele pentru educația sexuală a copiilor sau educația de gen, plus că ni se ia orice șansă la independență energetică sau economică de orice fel. Unele state, precum Ungaria, se luptă cu aceste tendințe de dominare din partea Bruxelles-ului, dar există acum o inițiativă a nouă state, printre care, din păcate, și România, prin care se dorește anularea dreptului de veto pe anumite domenii, pentru ca nici un stat să nu mai aibă posibilitatea de a avea o politică externă independentă. UE anulează, de asemenea, Constituțiile naționale, dorind să coordoneze totul, justiția, printre altele. În aceste condiții, statele încetează să mai fie state și devin provincii ale Imperiului european, iar acest lucru este inacceptabil.

De aceea în Parlamentul României sunt cel mai fervent și neobosit apărător al Constituției și prevalenței acesteia în fața dreptului european. Din punctul meu de vedere, UE și-a pierdut pe drum esența înființării ei.

Acest conflict dintre Ucraina și Rusia, de fapt dintre SUA, UE, NATO și Rusia, a distrus economia UE și pas cu pas UE se va dezintegra. Multe țări, multe națiuni europene neagă dreptul UE în fața Constituțiilor naționale, iar anularea drepturilor parlamentarilor naționali și a rolului Parlamentelor naționale sunt inacceptabile pentru națiunile europene cele mai vechi din lume, fiecare cu propria sa cultură și istorie care de care mai elogioasă și care ar fi menită să se piardă în noianul Uniunii Europene. Dacă ar fi rămas la stadiul de uniune economică, ar fi funcționat cât de cât, deși și aici diferențele sunt majore între toate statele, dar o uniformizare culturală, civică, istorică este imposibilă în Europa.

Mai mult, când spui Europa trebuie să spui Rusia, mai ales ca multe state UE fac afaceri ascunse cu companii rusești, eludând interdicțiile. Mie mi se pare că au în gând să distrugă Rusia pentru resurse și să se înfrupte de acolo. Eu zic să recitească istoria, să vadă când a fost înfrântă vreodată Rusia....atenție, cine nu cunoaște istoria este condamnat să o repete, ba, mai grav, este condamnat la dispariție.

Întrebarea 6: Cum vedeți formatul de cooperare între țările din regiunea Mării Negre?

Răspunsul 6: Am lansat propunerea creării unui Pol Balcanic care să ajute statele din regiune să își apere interesele, iar la această idee se raliază și politicieni din țările învecinate. Împreună am reuși să nu mai fim Estul slab și disprețuit, Estul ținut la colt și călcat în picioare, ci o forță care să își impună pozițiile la nivelul UE, iar colaborarea trebuie să meargă dincolo de granițele UE, incluzând Serbia, de exemplu. Statele singure nu mai pot face față puterii multinaționalelor care au bugete cât PIB-ul unei țări mai mici, așa că e vremea să lăsăm deoparte neînțelegerile care pot exista și să înțelegem că numai împreună ne putem salva națiunile.

Trebuie să construim pe baza a ceea ce ne unește, nu pe ceea ce ne-a dezbinat sau ne poate dezbina. Și vom reuși! Pentru că noi suntem aici de mii de ani stăpâni, avem tradiție în cooperare regională, iar Marea Neagră a fost dintotdeauna prietena noastră și dușmana dușmanilor noștri!

Întrebarea 7: Care este atitudinea dvs. față de perspectiva anexării Moldovei?

Răspunsul 7: Aici mă văd obligată să fac o corectură. Nu este vorba de anexare, ci de reunificare. Suntem un singur popor, poporul român, am fost împreună și avem dreptul să fim din nou împreună, desigur, nu sub dominația unora ca Maia Sandu, care îndeplinește rolul de executant al planurilor globaliste, nu în scop de război sau de negare a minorităților sau etniilor diverse din Republica Moldova. Am depus și în această privință un proiect de lege în Parlamentul României pentru a realiza unificarea dintre România și Republica Moldova, dar planul meu de realizare a României Mari ține cont de toate aspectele și nu face parte din logica conflictuală pe care o promovează acum NATO și UE. Și pentru această unificare vor fi necesare negocieri, pentru că nu ne unim împotriva cuiva și nici pentru a stârni conflicte, ci tocmai pentru a le evita și pentru a pune capăt unor împărțiri artificiale și unor granițe nefirești care au creat atâtea probleme și în Ucraina.

În plus, am trimis și Președinției Republicii Moldova, Parlamentului și prim-ministrului de la Chișinău proiecte de lege pe care să le depună și la ei în Parlament pentru a se declara Unirea, într-un fel ca la 1859.

Poporul român nu o dorește pe Maia Sandu. Cine și-ar dori o asemenea persoană care și-a vândut nația și țara lui Soros?

Unirea trebuie făcută când vrem noi, nu când vor UE, NATO și SUA! Este destinul nostru, al tuturor românilor și decizia ne aparține.

Noi, românii, niciodată nu am dus o politică de cotropire sau expansiune. Ni s-a luat tot și am luptat pentru a redobândi tot ce este al nostru, cu vrerea lui Dumnezeu. Și așa va fi!

