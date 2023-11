Iohannis, întrebat despre percepția că turneul african e o vacanță exotică: Strategia cu Africa nu poate fi făcută prin corespondență

Preşedintele Klaus Iohannis spune că prin turneul său în Africa a repus „România pe radarul african” și că a fost reluată astfel „o relaţie extrem de valoroasă între România şi partenerii africani”. El a fost întrebat despre faptul că turneul său în Africa a fost perceput de multă lume din ţară ca o vacanţă exotică şi foarte costisitoare, relatează News.ro.

„Relaţiile dintre Europa şi Africa sunt vechi de secole. Aceste relaţii s-au schimbat în timp, au devenit relaţii de un tip nou, şi în ultimele decenii întreaga lume şi-a dat seama de oportunităţile care se găsesc în colaborarea cu Africa şi de şansele pe care le avem printr-o astfel de colaborare. Aceste colaborări au fost intensificate, diversificate din partea UE, din partea altor actori şi încet-încet în Europa ne-am dat seama că aici în Africa avem oportunităţi foarte bune pentru a dezvolta relaţia noastră. Aceste oportunităţi nu se referă doar la partea economică, chit că aceasta este foarte importantă, se referă în acelaşi fel la proceduri diplomatice”, a spus Iohannis.

„Putem împreună să intervenim pentru a păstra pacea sau pentru a readuce pacea. Avem şanse foarte bune, şi s-a văzut chiar şi în ultimele săptămâni, să colaborăm în planul Naţiunilor Unite. Chiar în această după-amiază va fi inaugurat un nou sediu al Naţiunilor Unite aici în Dakar”, a explicat Iohannis, întrebat, într-o conferinţă de presă cu omologul din Senegal Macky Sall, dacă poate explica publicului român care sunt beneficiile pentru România prin relansarea relaţiilor cu statele africane şi care sunt obiectivele concrete pe care şi le propune prin Strategia Naţională cu Africa, deoarece multă lume din ţară a perceput turneul său ca pe o vacanţă exotică şi foarte costisitoare.

„Pentru România această relaţie are un specific foarte aparte”, a continuat şeful statului.

„Deja acum câteva decenii, în România ne-am dat seama de valoarea deosebită a relaţiei cu state africane şi am oferit burse, am avut relaţii economice importante. Din păcate, în deceniile care au urmat Revoluţiei de la noi, această relaţie a fost aproape neglijată. Ne-am dat seama că aici s-a comis o eroare strategică în politica externă românească şi am venit cu măsuri de corectare. Am venit cu o nouă Strategie pentru Africa care ţinteşte în mod special partenerii tradiţionali ai României în Africa, cum este înc azul acest concret Senagalul. Această Strategie vrea să exploateze oportunităţile, să consolideze parteneriatele, să deschidă noi sectoare de colaborare economică, în educaţie, în diplomaţie, ş.a.m.d.”, a completat preşedintele.

El a mai precizat că totuşi o Strategie de acest tip şi „de o greutate extraordinară nu poate să fie implementată prin corespondenţă”.

„Pentru a da greutate acestei Strategii şi pentru a arăta că România este foarte serioasă şi foarte angajată în a revigora aceste parteneriate, am decis să fac un turneu african, care astăzi ne-a dus în Senegal şi aici se şi încheie acest turneu. La final ce pot să spun? Am găsit deschidere, chiar parteneri bucuroşi că reluăm această relaţie veche, importantă şi valoroasă. Am găsit oportunităţi deja foarte concrete de colaborare. În toate statele pe care le-am vizitat s-au semnat acorduri de înţelegere. Şi summa summarum, aş putea să spun fără a exagera, prin acest turneu am repus România pe radarul african”, a spus Iohannis.

„Am reluat ceea ce aproape se pierduse, o relaţie extrem de valoroasă între România şi partenerii africani. Această Strategie nu va avea urmări pozitive, practice doar pentru România şi pentru statele pe care le-am vizitat. Va avea urmări foarte concrete şi pentru relaţia dintre Uniunea Europeană şi statele africane, relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Uniunea Africană. Este evident că partenerul nostru cel mai apropiat regional este Africa. Sunt oportunităţi fenomenale şi ar fi o greşeală imensă să neglijăm această şansă de bună colaborare”, a conchis preşedintele.

