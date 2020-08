Klaus Iohannis, despre moțiunea de cenzură: Vom vedea dacă e neconstituțională sau nu

Președintele Klaus Iohannis a lăsat să se înțeleagă, miercuri, că CCR ar putea fi sesizată în legătură cu moțiunea de cenzură pe care PSD are de gând să o depună în sesiune extraordinară.

„Nu s-a depus niciodată în sesiune extraordinară, în vacanţă parlamentară o moţiune de cenzură. Sunt specialişti care spun că e discutabil, sunt alţi specialişti care spun că e fezabil. Aici trebuie clarificat. Vom vedea dacă e neconstituţională sau nu”, a declarat președintele Klaus Iohannis într-o conferință de presă.

Iohannis a mai spus, referindu-se la trecerea moțiunii din sesiunea extraordinară în sesiunea ordinară, că și aici specialiştii trebuie să analizeze legalitatea şi constituţionalitatea unui astfel de demers.

La rândul său, premierul Ludovic Orban declarase marți că ia în calcul să sesizeze CCR pentru un conflict constituțional între Guvern și Parlament în legătură cu moțiunea de cenzură. Orban contestă depunerea moțiunii în sesiune extraordinară și a declarat că demersul PSD este „o aventură care nu are nicio șansă să fie dusă la bun sfârșit”.

„Analizăm posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natură constituțională privitor la depunerea moțiunii de cenzură în vacanța parlamentară. În 30 de ani nu s-a întâmplat așa ceva. Niciun partid politic nu a depus o moțiune de cenzură în vacanța parlamentară, sau în sesiunea extraordinară”, a declarat premierul.

Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou, miercuri, demersul PSD de a depune moțiunea de cenzură spunând că este „neavenit, cinic și iresponsabil”.

„Această moţiune de cenzură mi se pare neavenită din motive foarte simple şi clare. Dacă ţara este cuprinsă de o epidemie şi suntem în criză economică, nu vii din opoziţie să depui moţiune de cenzură. Asta arată doar că acest partid care a depus moțiune, PSD, nu e doar cinic, asta am mai stabilit-o când au tras de timp cu aprobarea legii carantinei, este şi iresponsabil. Nu poți să vii în plină pandemie și criză economică să dai jos guvernul numai așa, să mai arăți propriilor alegători că mai ești încă acolo. Nu are soluţii pentru România, PSD nu are soluții pentru români, PSD caută probabil soluţii pentru baronii care se simt deconectaţi de resursele publice şi probabil suferă”, a declarat preşedintele.

„Ce se întâmplă după moţiune vom discuta. După părerea mea e un gest iresponsabil de uz intern pentru PSD”, a punctat Iohannis, după ce a arătat că există dubii în spațiul public în legătură cu constituționalitatea moțiunii.

Partidul Social Democrat va decide vineri, în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv Național, calendarul moțiunii de cenzură. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat că PSD își dorește să voteze cât mai repede moțiunea împotriva Guvernului Orban. Aceasta va fi citită joi în plenul Parlamentului.

Editor: Luana Păvălucă