Ion Iliescu: Revoluția română a fost un moment de violență socială. Sunt un martor și un participant la evenimente

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a scris miercuri un text pe blogul personal în care vorbește despre Revoluția română din decembrie 1989. Iliescu susține că regimul comunist a fost înlăturat pentru că „nu se mai putea, ne ajunsese tuturor cuțitul la os”. Fostul președinte consideră că România s-a schimbat mult în ultimii 30 de ani și că „este momentul să încetăm să căutăm vinovați”.

„Sunt un martor și un participant la evenimente, am datoria de a fi onest, și sunt onest, în legătură cu lucrurile pe care le-am văzut, și le cunosc. Dar este imposibil pentru cineva, chiar aflat în centrul unui sistem, să cunoască direct tot”, își începe fostul președinte textul.

Ion Iliescu scrie că Revoluția a fost un moment de violență socială, care a dus la moartea unor oameni, spre deosebire de revoluțiile din țările vecine.

„Revine permanent în discuție acest fapt, anume că noi am ieșit violent din comunism, că pentru a ne recâștiga libertatea a fost nevoie de jertfa unor oameni. Da, ceea ce s-a întâmplat în jurul nostru, în anul 1989, a contrastat cu situația din țara noastră: toate țările foste comuniste au avut parte de o schimbare pașnică de sistem. De ce noi am fost excepția? Motivul este simplu, dar în același timp extrem de complicat, și el explică multe dintre evenimentele care au urmat prăbușirii ceaușismului. Este vorba despre lipsa unei alternative politice la regimul existent. Nu pentru că n-ar fi avut cine s-o construiască, încercări au fost, și de natură politică, și de natură civică, și de natură sindicală”, scrie Iliescu.

Parte a aparatului de stat comunist, Ion Iliescu vorbește la 30 de ani de la căderea regimului despre lipsurile populației înainte de 1989.

„Faptele care au dus la căderea regimului ceaușist sunt cunoscute. Oricât ar căuta unii ”lovituri de stat”, ”conspirații” și ”intervenții străine”, adevărul este mult mai simplu, și îl știm toți: nu se mai putea, ne ajunsese tuturor cuțitul la os, după cea mai dură perioadă de austeritate din perioada postbelică, dintr-o țară europeană. Trebuie s-o spunem: decizia lui Ceaușescu, de a plăti datoriile externe într-un timp scurt a dus la reducerea drastică a consumului intern, la raționalizarea alimentelor, energiei, combustibililor, la mizeria din școli și spitale, la forțarea exporturilor, la reducerea investițiilor în momentul în care aparatul productiv, construit în anii 60 și 70, avea nevoie de modernizare, când trebuia introdus progresul tehnologic în diverse domenii.

Nu avea cum să se termine bine”, susține fostul președinte.

Ion Iliescu vorbește și despre prezent și viitor. Acesta consideră că societatea este dezbinată, că lipsește spiritul civic și solidaritatea socială. De asemenea, Iliescu vorbește despre „partide totalitare”.

„Din păcate, spiritul civic este marele absent al ultimilor ani, care coincid cu cea mai gravă degradare a vieții politice. Să nu ne iluzionăm: nu vom avea o democrație funcțională cu partide care sunt, în tot ceea ce fac, și în modul în care se raportează la societate, totalitare, intolerante cu diversitatea ideilor și proiectelor politice (...) Este momentul să încetăm să căutăm vinovați în orice situație în care este nevoie de soluții. Să ne asumăm responsabilități, ca niște cetățeni conștienți de drepturile, libertățile și obligațiile noastre.”

În încheierea textului publicat pe blogul personal, Ion Iliescu susține că Aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, proiectul strategic al României, „este un proiect epuizat” și că este nevoie de un nou proiect strategic „axat pe consolidarea democrației, redefinirea misiunilor statului, reducerea decalajelor de dezvoltare și combaterea inegalităților economice și sociale, continuarea creșterii economice în ritm înalt”.

Editor: Robert Kiss