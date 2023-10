Ionuț Stroe, despre alegerile din 2024: Mircea Geoană are marele avantaj că are profil de prezidențiabil, vine din zona NATO

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat luni că nu ştie dacă Mircea Geoană îşi doreşte o candidatură la prezidenţiale pe o platformă politică sau ca independent şi a precizat că actualul secretar general adjunct al Organizației Nord-Atlantice are marele avantaj că are profil de prezidenţiabil, din perspectiva candidaturii trecute, dar şi pentru că vine din zona NATO. "Din punctul meu de vedere, poate fi un candidat bun", a mai spus Stroe, afirmând deopotrivă că e mult prea devreme să ne pronunţăm în legătură cu alegerile prezidenţiale de peste un an.

Ionuţ Stroe a fost întrebat într-o emisiune de la Prima News dacă Mircea Geoană poate fi favorit la alegerile prezidenţiale de anul viitor,

"E mult prea devreme să ne pronunţăm în legătură cu alegerile prezidenţiale de peste un an. Deci, practic, cadrul, contextul socio-economic, politic vor fi cu totul altele, temele vor fi cu totul altele la anul", a răspuns Ionuţ Stroe.

Liberalul a mai precizat că nu ştie dacă "Mircea Geoană îşi doreşte această candidatură pe o platformă politică sau ca independent, însă Mircea Geoană are marele avantaj că are profil de prezidenţiabil, a concurat cu succes de câteva ori, apropo de ce s-a întâmplat în 2009, pentru această funcţie, ba mai mult, vine din zona NATO, lucru care practic îl validează această opţiune a dânsului. Nici nu ştiu dacă va candida, până la urmă. Din punctul meu de vedere, poate fi un candidat bun", a explicat Stroe.

Ionuţ Stroe a menţionat că "cifrele nu sunt, din punctul lor de vedere, nici reale şi nici unele pe care să poţi să facă o analiză apropo de ce se va întâmpla peste un an de zile" (...) E prematur, gândiţi-vă că premierul Ciucă vine după o perioadă extrem de grea, guvernarea erodează în general", a declarat Ionuţ Stroe, arătând că "un an de zile poate fi pentru un candidat suficient pentru a câştiga prezidenţialele".

Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană este prima opţiune pentru alegerile prezidenţiale, din postura de candidat independent, având aproximativ un sfert din intenţiile de vot, urmat în ordine de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciucă, Diana Şoşoacă, Cătălin Drulă, Dacian Cioloş, Kelemen Hunor, relevă datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda news,ro.

Acelaşi sondaj indică faptul că 57,2% dintre cei chestionaţi declară că în mod sigur vor merge la vot. Sondajul include şi întrebări referitoare la variante pentru turul al ll-lea al scrutinului prezidenţial, liderul AUR George Simion fiind învins într-un scrutin în care contracandidaţi ar fi Mircea Geoană, Marcel Ciolacu sau Nicolae Ciucă.

O altă variantă este cea a unui tur ll cu Emil Boc, care l-ar învinge la un scor strâns pe Marcel Ciolacu, dar ar fi depăşit clar într-o cursă cu Mircea Geoană.

"Concluziile principale pe care le putem observa din aceste date sunt: preferinţa în premieră pentru un candidat independent care modifică semnificativ performanţa celorlalţi candidaţi susţinuţi de un partid", subliniază directorul general al INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Editor : Andreea Smerea