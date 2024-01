Ionuţ Stroe, despre comasarea alegerilor europarlamentare şi locale: Am putea să mobilizăm electoratul fiind şi o miză locală

Ionuţ Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a spus joi, în emisiunea „România Politică” de la Prima News, despre comasarea alegerilor europarlamentare şi locale, că s-ar putea mobiliza electoratul gândindu-se că este şi o miză locală. El a precizat că nu s-a discutat în PNL despre acest lucru, dar scenariile sunt deschise, pentru că doar alegerile parlamentare sunt fixe, iar restul se pot modifica prin lege.

„Organizarea împreună a anumitor cicluri electorale înseamnă, practic, simplificarea procesului electoral. Gândiţi-vă ce ar înseamnă ca, începând cu vara acestui an, până în luna decembrie, să chemăm cetăţenii acestei ţări de cinci ori la vot. Gândiţi-vă ce blocaj instituţial am crea, apropo de modul în care imensa zonă funcţionărească aşteaptă să se limpezeaască zona decizională şi să vadă cine sunt cei care vor decide mai departe în aceste instituţii. Gândiţi-vă şi la economiile care se pot face apropo de efortul financiar pe care trebuie să îl realizăm. Gândiţi-vă ce ar însemna, apropo de modul în care se manifestă absenteismul la cote alarmante, şi cota de legitimitate a celor aleşi, ce ar înseamna ca la europarlamentare, unde tot timpul am avut cote minime de prezenţă la vot, am putea să mobilizăm electoratul gândindu-ne că este şi o miză locală, apropo de cei din administraţia publică locală”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, despre ipoteza comasării alegerilor europarlamentare şi locale, în emisiunea România Politică de la Prima News.

„Noi tot timpul am încercat să deschidem această dezbatere, am aşteptat nu numai de la partenerii de la PSD dar şi de la ceilalţi opinii”, a mai spus Ionuţ Stroe.

El a precizat că „nu a fost o propunere a PNL, nici măcar nu a existat o discuţie internă în PNL legat de această posibilitate de comasare”.

„Scenariile sunt deschise, pentru că, dacă ar fi să ne raportăm la prevederile constituţionale, doar alegerile parlamentare sunt fixe, restul sunt reglementate prin legi care se pot modifica. Noi suntem deschişi în a dezbate şi a lua o decizie care să ajute şi să simplifice procesul electoral. Raportat la voinţa publică, gândiţi-vă că există o majoritate în această ţară care doreşte simplificarea procesului electoral”, a spus el, adăugând că ţara noastră va fi într-o campanie electorală din mai până în luna decembrie.

Editor : C.L.B.