Ionuț Stroe: Racolările primarilor PNL de către PSD sunt o acţiune incorectă şi uşor lipsită de respect

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe a spus luni că racolarea primarilor PNL de către PSD este „o acţiune incorectă și „uşor lipsită de respect”.

„În privinţa PSD, lucrurile stau puţin altfel. Racolarea asta de primari de la Partidul Naţional Liberal eu o văd ca pe un proces incorect, poate lipsit de respect faţă de Partidul Naţional Liberal, atâta timp cât suntem în această construcţie numită coaliţie de guvernare, nu numai faţă de noi, vă spun sincer, ci şi faţă de alegători, pentru că până la urmă desconsideri voinţa publică, cel puţin în comunităţile care şi-au ales un primar pe listele unui anume partid politic.

Fenomenul ăsta este des întâlnit, fenomenul ăsta al migraţiei sau al traseismului politic, al racolării. El se accentuează de fiecare dată odată cu apropierea alegerilor. Eu n-aş vrea să mai atingem vreodată nivelul traseismului politic din vremea Ponta - Dragnea, când chiar s-a legiferat migraţia politică prin celebra ordonanţă 55, pentru că am spus-o, o repetăm, din punctul nostru de vedere e un derapaj de la un proces democratic cât se poate de clar”, a spus Stroe, după şedinţa conducerii PNL, potrivit Agerpres.

El a precizat că PNL ar dori să se oprească acest proces şi să existe un acord cu PSD.

„Ne-am dori să se oprească acest lucru, ne-am dori să avem un acord cât se poate de clar şi bine definit cu social-democraţii, să nu existe transferuri dintr-o parte într-alta, să nu avem conferinţe de presă în care să fie prezentaţi drept trofee primari de la un partid la altul. Am propus acest lucru social-democraţilor şi sperăm să avem un răspuns politic şi din partea lor", a adăugat Stroe.

Potrivit lui Ionuţ Stroe, niciodată PNL nu a acceptat, tolerat sau susţinut aceste transferuri politice.

„Ştiţi foarte bine că am fost cea mai mare victimă a ordonanţei 55, când am pierdut cred că peste 450 de aleşi, transferaţi prin legiferarea traseismului politic de Guvernul Ponta. Nici de data asta nu vom accepta, evident, pentru că am spus-o, pe de o parte, e o formă de lipsă de respect faţă de de parteneri.

Noi sperăm ca în cadrul coaliţiei să existe cel puţin şi din partea social-democraţilor aceeaşi atitudine ca şi a noastră şi anume de a ne respecta unii pe alţii. Mi se pare o acţiune incorectă şi uşor lipsită de respect să racolezi aleşii altui partid politic cu care te afli într-o coaliţie de guvernare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al liberalilor.

Referindu-se la acelaşi subiect, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a spus că liberalii nu vor intra în acest joc.

„Dacă social-democraţii consideră că acest spectacolul de extrem de prost gust cu transfer de primari de la un partid la altul place şi este aplaudat de electorat, este problema domniilor lor şi este strategia domniilor lor. PNL nu va intra în acest joc”, a spus Bogdan.

El a menţionat că PNL va rămâne cu toţi cei 1.300 de primari pe care îi are în prezent.

„Există judeţe în Transilvania, Bucovina şi în Banat unde mâine, dacă dacă declanşăm acapararea de primari, putem să facem acelaşi gest. Noi nu facem asta. Nu este un lucru care să placă electoratului, nu este un lucru sănătos pentru democraţie. Traseismul de tipul acesta este unul găunos şi nesănătos pentru democraţia românească, ca lucrurile să fie foarte clare”, a spus el.

Editor : M.B.