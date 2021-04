Kelemen Hunor: La moțiune Voiculescu va avea susținerea coaliției. Cîțu, empatic și tolerant. Gestionează foarte bine

Vicepremierul Kelemen Hunor se arată convins de faptul că atunci când va avea loc votarea moțiunii simple a PSD în Parlament, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, va avea parte de solidaritatea coaliției de guvernare, tocmai pentru liderii coaliției sunt „ferm hotărâţi să ducă mandatul până la bun sfârşit”. Totodată, liderul UDMR și-a arătat aprecierea față de premierul Florin Cîțu, despre care spune că este empatic și tolerant și reușește să gestioneze foarte bine cabinetul pe care îl conduce.

„Moţiunea e un lucru - e vorba de o chestiune politică, acţiunile guvernamentale sunt acţiuni guvernamentale, deci nu trebuie să le amestecăm. Săptămâna viitoare, când se va vota moţiunea, sunt convins că Vlad Voiculescu va avea solidaritatea coaliţiei din Parlament. Nu am nicio îndoială. Liderii coaliţiei sunt fermi hotărâţi să ducă mandatul până la bun sfârşit. În orice coaliţie există discuţii, există conflicte, nu suntem la fel - de fapt, suntem cinci în coaliţie, nu suntem trei - fiindcă USR PLUS înseamnă două partide, în PNL mai există nucleul PDL-ului, şi acest lucru se simte, dar din acest punct de vedere este absolut normal să fie discuţii. Dar dezideratele noastre sunt comune", a declarat Kelemen Hunor la postul B1 TV, potrivit Agerpres.

Partidul Social Democrat a depus, luni, a doua moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. În document, PSD îi reproșează ministrului evoluțiile „dramatice” ale pandemiei, lipsa măsurilor de sănătate publică, evacuarea Spitaului Foișor sau încălcarea regulilor de combatere a pandemiei impuse populației.

Hunor: Guvernul a reușit să gestioneze ţara şi sistemul sanitar bine, nu foarte bine

Totodată, vicepremierul a afirmat faptul că pandemia de Covid-19 reprezintă un test pentru coaliţia de guvernare și pentru Guvern și consideră că Guvernul, „cu toate neajunsurile şi cu toate disputele interne”, a reușit în ultimele trei luni și jumătate să gestioneze ţara şi sistemul sanitar bine.

„Pandemia este un test pentru coaliţie, pentru Guvern şi până la urmă pentru toată societatea românească. În această perioadă tensiunea este uriaşă, valul trei a venit peste noi şi, sigur, ministrul Sănătăţii este în prima linie, pentru că el este responsabil pentru tot sistemul sanitar şi din punct de vedere politic, şi din punct de vedere moral, cu toate că anumite chestiuni nu depind de ministrul Sănătăţii. Şi cum gestionezi o criză arată dacă eşti în stare să conduci o instituţie, o ţară până la urmă.

Eu cred că acest Guvern, cu toate neajunsurile şi cu toate disputele interne, în această perioadă de trei luni şi jumătate, a reuşit să gestioneze ţara şi sistemul sanitar bine. Nu spun că foarte bine, dar bine. Să ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, România nu este un caz singular", a explicat Kelemen Hunor.

Hunor: Cîţu, empatic și tolerant. Gestionează foarte bine cabinetul pe care îl conduce

Potrivit acestuia, coaliţia este solidară şi, în ceea ce priveşte acţiunile Guvernului şi ale ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, există o problemă de percepţie.

„Testul nostru comun este cum gestionăm criza prin care trecem cu toţii. Sigur, responsabilitatea este a USR-ului în ceea ce priveşte persoana ministrului, nu trebuie să ocolim acest lucru şi, aşa cum am discutat şi în coaliţie, o analiză serioasă din partea premierului se va face după prima jumătate a anului. Sigur, dacă se întâmplă ceva neaşteptat, are toată posiblitatea legală, constituţională să decidă. Dar eu am încredere, văd cum acţionează Vlad Voiculescu în Guvern, cu ce proiecte vine. Coaliţia este solidară, vor fi critici, au fost critici şi dincolo de acţiune, comunicarea, percepţia este importantă. Şi aici eu văd că avem o problemă de percepţie. Sunt convins că acţiunile Guvernului, acţiunile inclusiv ale lui Voiculescu sunt mult mai coerente şi mult mai corecte decât percepţia. Trebuie să schimbăm un pic percepţia", a menţionat vicepremierul.

În opinia sa, premierul Florin Cîţu gestionează foarte bine cabinetul pe care îl conduce.

„Chiar are o toleranţă de foarte multe ori mai mare decât aş accepta eu, dacă aş fi premier, dar asta este o altă discuţie. Dar eu îl respect pe Florin Cîţu pentru această deschidere şi pentru această răbdare. Trebuie să articulezi în acţiunea guvernamentală trei partide, care de fapt sunt cinci”, a conchis liderul UDMR.

Editor : Ioana Coman