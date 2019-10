L. Orban: Dacă unul din parteneri nu ar veni la vot la învestirea Guvernului, putem negocia cu independenţi sau cu parlamentari PSD

Ludovic Orban a declarat după prima rundă de negocieri cu Pro România, că în situaţia în care s-ar ajunge ca unul din parteneri să nu vină la vot pentru învestirea Guvernului, negocierile pot continua individual cu independenţi, şi chiar cu parlamentari PSD care înţeleg necesitatea acestui demers.

„Mi s-a părut că ne-am înțeles că România are nevoie de un Guvern care să asigure stabilitate, să elaboreze legea bugetului de stat pe anul 2020 și să rezolve marile probleme cu care se confruntă astăzi România. A fost o discuție pozitivă, în care am depășit puncte de diferență. Am încredere că până la final ne vom înțelege și că vom avea susținerea celor de la Pro-România. (....) A rămas să avem runda a doua. După cum au mers discuțiile, eu sunt optimist. În mod evident, fiind vorba de un sprijin parlamentar noi nu refuzăm posibilitatea ca orice formațiune să participe cu ideile, propunerile și chiar cu expertiza de care dispun, dar nu a fost nicio discuție referitoare la vreun portofoliu ministerial. Nici ei nu au cerut, nici noi nu am oferit”, a spus Orban după discuţiile cu Victor Ponta.

El a adăugat că s-a înțeles cu Pro România în privința reducerii subvenției pentru partide și că PNL e deschis pentru alegeri anticipate, însă doar în urma unui acord.

Premierul desemnat a subliniat că va face tot ce e necesar pentru a obține garanția că Guvernul va fi învestit.

„Ca şi la moţiune, e necesară participarea tuturor partenerilor pentru a garanta 100% învestirea Guvernului”, a afirmat Ludovic Orban.

„Dacă unul dintre partenerii care au contribuit la moțiune ajunge să ia o decizia să nu voteze Guvernul… Dar eu nu-mi imaginez, pentru că înseamnă a fi complice cu toate mizeriile pe care le fac reprezentanții PSD în toate ministerele și agențiile. Dar și în situația în care se ajunge ca unul dintre parteneri să nu vină la vot, putem continua negocierile cu independenţi, cu cei care nu ştim dacă au rămas sau nu în ALDE şi cu parlamentari din PSD care înţeleg necesitatea învestirii unui Guvern”, a precizat premierul desemnat.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va întâlni cu reprezentanții UDMR, la ora 15.00 și cu cei ai ALDE, la 16:30. Ludovic Orban a avut, deja, o întrevedere, miercuri, cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

