Preşedintele USR, Elena Lasconi, a declarat joi, în emisiunea Studio Politic, la Digi24, despre faptul că liderul PNL Nicolae Ciucă nu a mai vrut să se întâlnească cu ea, în urma afirmaţiilor privind nevoia de curăţenie în PNL, că a fost influenţat de cineva să facă asta. „În armată răspunzi la ordine şi domnul Ciucă asta a făcut, a răspuns la ordinele din partid”, a spus Lasconi. În replică, purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionuț Stroe, a spus că PNL e deschis la dialog, însă nu la unul agresiv.

Elena Lasconi a fost întrebată despre faptul că Nicolae Ciucă nu mai doreşte să se întâlnească cu ea, după afirmaţiile privind „nevoia de igienizare a PNL”.

„Asta am spus-o de multe ori, nu doar atunci. A fost influenţat de cineva să facă asta. Am aflat de această declaraţie pe care a făcut-o domnul Ciucă şi m-a întristat. Şi asta se datorează faptului că noi (..) dialogăm prin intermediul presei. Eu nu am iniţiat nicio întâlnire, am spus că sunt deschisă dialogului. Pe de altă parte, USR o să aibă întotdeauna uşa deschisă pentru un dialog cu PNL-ul”, a arătat preşedintele USR.

Lasconi a precizat că atunci când a spus că PNL are nevoie de o igienizare s-a referit la următorul lucru, şi anume „să se detaşeze şi să se rupă practic de PSD şi să nu mai stea să îşi asume greşelile pe care le face chiar şi acum premierul Ciolacu”. „Să se detaşeze, să se rupă”, a completat ea.

Elena Lasconi spune că PNL trebuie să se rupă de Klaus Iohannis

Ea mai spune că PNL trebuie să se detaşeze și de președintele Klaus Iohannis, pentru că este o mare dezamăgire pentru români şi le face rău, dar spune că nu le va mai da sfaturi liberalilor.

„PNL să se detașeze de Klaus Iohannis, pentru că este o mare dezamăgire pentru români şi le face rău. S-a îndepărtat foarte tare de oameni, zici că e în altă bulă, în alt univers, el nu mai reprezintă România, nu mai reprezintă românii şi cred că o să le facă bine lucrul acesta, dar eu nu le dau sfaturi pentru că am treabă de făcut. Eu îl stimez pe domnul Ciucă, îl respect. Mi-aş dori foarte mult să avem un dialog şi când spun asta, mă refer la un dialog constructiv, să lăsăm orgoliile la o parte şi să vorbim omeneşte. Nu să facem alianţe electorale, nu m-am gândit la alianţe ci să păstrăm un dialog, pentru că suntem liberali. România are nevoie să fie condusă de liberali, împreună”, spune șefa USR.

„Uşa USR-ului este deschisă pentru PNL”

Lasconi a spus că nu a fost invitată direct la dialog de către preşedintele PNL, dar a avut câteva discuţii telefonice cu Nicolae Ciucă.

„După alegeri, există minimum trei opţiuni, o guvernare PSD-PNL, o guvernare PSD-AUR, o guvernare USR-PNL-UDMR. Eu aşa o văd”, a mai declarat Elena Lasconi precizând că va discuta cu toată lumea.

Despre afirmaţia lui Rareş Bogdan, care a spus despre atitudinea ei că a fost „uşor obraznică”, Elena Lasconi a replicat: „Mie mi se pare că aşa a fost atitudinea lor, dar eu nu vreau să mă apuc să comentez despre asta”.

„Erau într-o discuţie în primul rând cu o femeie. A lipsit politeţea. Am simţit agresivitate şi nu are importanţă, pentru că aici nu au loc sensibilităţile. (..) Dacă doresc un dialog constructiv, uşa USR-ului este deschisă, telefonul meu îl au, ştiu unde mă găsesc”, a mai declarat Lasconi.

Întrebată dacă cel care l-a sfătuit pe Nicolae Ciucă să nu se mai întâlnească a fost Rareş Bogdan, Elena Lasconi a spus că nu ştie cum se sfătuiesc ei între ei.

„Armata este una dintre cele mai nedemocratice instituţii, şi e bine să fie aşa. În armată răspunzi la ordine şi domnul Ciucă asta a făcut, a răspuns la ordinele din partid. Nu ştiu ale cui şi nu mă interesează pentru că eu am treabă cu partidul meu”.

Despre modul în care a aflat despre amânarea discuţiei cu Nicolae Ciucă, Elena Lasconi a spus că a aflat înainte de a vedea declaraţia.

„Am crezut că a intervenit ceva şi trebuie să plece din ţară. apoi, am văzut declaraţia la tv, am crezut că exagerează jurnaliştii (..) Mi se pare că e o copilărie ce au făcut”, a mai afirmat Lasconi.

Ea a transmis că „ei au treabă cu ţara şi atunci vor trebui să dialogheze”.

Purtătorul de cuvânt al PNL îi răspunde Elenei Lasconi

Ionuț Stroe spune că PNL e deschis la dialog, însă nu la unul agresiv sau răstit, și că Elena Lasconi nu e în măsură să pună condiții liberalilor.

„Ușa să știți că a fost deschisă pentru orice fel de partener politic dispus la dialog. Atenție, dispus la dialog, nu agresiv, nu răstit sau nu, care judecă persoane și situații de care să-mi scuzați exprimarea, habar nu are. Până la urmă, partidele politice sunt făcute să discute și noi, liberalii, vă spun sincer, suntem mult mai preocupați decât de un război politic, cu USR-ul, sau cu alt partid zgomotos, în primul rând de interesele, drepturile, problemele electoratului de dreapta”, a declarat liberalul la Digi24.

„Din păcate, se continuă această linie extrem de agresivă, care nu face absolut nimic mai mult decât să ajute un discurs extremist. Poate doar să ajute partidele de stânga din România să crească. (...)Stilul ăsta impulsiv, răstit, agresiv chiar, nu se mai regăsește, astăzi, vă spun sincer, decât la formațiuni politice sau politicieni cu care în Europa, de exemplu, foarte puțini preferă să se așeze la masă. Pe noi v-am spus că ne preocupă interesele și problemele electoratului de dreapta. Și da, e vorba poate și de electoratul USR, care sunt convins, că are cu totul alte priorități decât eventualul scandal între PNL și USR. (...)

Eu nu cred că doamna Lasconi e în măsură acum să pună condiții de dialog. Dacă își dorește cu adevărat și nu simulează această dorință de a dialoga, nu vine cu lucruri de genul ăsta și cred că doamna Lasconi nu a înțeles că nivelul de discuție politică de acum nu este cel din campania electorală pe care tocmai a dus-o la dânsa la Câmpulung. Aceste acuze, stilul ăsta foarte agresiv, sunt, din păcate, instrumente politice care chiar n-au ce căuta la nivelul pretențiilor unui prezumtiv candidat la președinție”, a adăugat Ionuț Stroe.

