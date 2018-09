Liberalii vor să modifice legea CCR

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, miercuri, că liberalii pregătesc o iniţiativă legislativă de modificare a legii Curţii Constituţionale care să limiteze deciziile acestei instituţii, astfel încât CCR să nu mai poată da "ordine" preşedintelui şi Parlamentului.





„Chiar la începutul acestei sesiuni parlamentare am dezbătut şi am aprobat şi vom iniţia, probabil săptămâna viitoare, o modificare a legii CCR, prin care urmărim două obiective. Primul, să acordăm posibilitatea controlului de constituţionalitate înainte de intrarea în vigoare nu numai a legilor, ci şi a Ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului. La ora actuală, singura entitate care poate declanşa controlul de constituţionalitate în cazul unor ordonanţe de urgenţă este Avocatul Poporului. Cât timp instituia va fi condusă de Victor Ciorbea, care este avocatul oricărui lider PSD sau oricărui premier PSD, în niciun caz avocat al poporului, nu se va putea declanşa controlul de constituţionalitate. Şi atunci am identificat câteva breşe în textul constituţional, pentru a putea permite exercitarea controlului constituţional”, a precizat Orban, la Realitatea Tv.



El a mai spus că trebuie limitate deciziile Curţii Constituţionale, pentru că aceasta nu poate să dea „ordine” preşedintelui şi Parlamentului.



„În al doilea rând, trebuie să stabilim limitele CCR, pentru că Curtea nu poate să dea ordine Parlamentului, Curtea Constituţională nu poate să dea ordine preşedintelui, pentru că nu are în spate legitimitatea care este conferită în orice stat democratic de votul popular. Nu poţi, trebuie să limitezi deciziile Curţii Constituţionale. De altfel, nu am mai întâlnit un asemenea caz prin care să i se dea ordin preşedintelui ce să facă”, a adăugat liderul PNL.

Sursa: Agerpres

