Lider ALDE, scrisoare deschisă către colegi: Cum am ajuns ca în Senat să o susținem pe Alina Gorghiu care l-a înjurat pe Tăriceanu?

Liderul ALDE Oradea Dorin Corcheș a transmis într-o scrisoare deschisă că este necesară convocarea unui Congres al partidului. Acesta se întreabă cum Călin Popescu Tăriceanu a ajuns să îi scrie scrisori lui Klaus Iohannis pentru a îi cere „ajutor” împotriva colegilor formațiunii.

„Scrisoare deschisă adresată membrilor si simpatizanților ALDE.

Având în vedere evoluția evenimentelor politice, petrecute în ultima perioadă în interiorul ALDE, mă văd nevoit să iau atitudine și să mă adresez dumneavoastră – membrilor și simpatizanților ALDE, alături de care am construit acest partid. Am fost determinat să fac acest demers de discuțiile purtate în ultima perioadă cu primari, consilieri locali, consilieri judeteni, precum și cu membrii simpli ai ALDE care mi-au adresat următoarele întrebări, la care nici eu nu am reușit să dau un răspuns.

- De ce au fost sancționați doar membrii Birourilor Politice Teritoriale după rezultatul dezastros de la alegerile europarlamentare ?

- Care este motivul retragerii ALDE de la guvernare ?

- Cum de s-a ajuns la retragerea candidaturii d-lui președinte Călin Popescu-Tăriceanu pentru alegerile prezidențiale ?

- Care este motivul alianței cu Victor Ponta ? Și în baza cărui mandat au avut loc aceste discuții aflate de membrii ALDE de pe facebook ?

- Cum de am ajuns să susținem un candidat independent la alegerile prezidențiale care nu dorește să se afișeze cu liderii ALDE ? Ce câștigă ALDE din susținerea acestui candidat independent ?

- Care este planul ALDE pentru viitor și totodată care este strategia politică a partidului pentru anul electoral 2020 ?

ȘI LA FEL DE GRAV:

- Cum am ajuns ca în plenul Senatului, la alegerea președintelui Senatului în turul al II-lea să o susținem pe Alina Gorghiu – candidatul PNL care ori de câte ori a avut ocazia l-a înjurat pe președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu ?

- Cum de s-a ajuns ca președintele partidului să folosească jigniri la adresa colegilor noștri ?

- Cum de s-a ajuns să renunțăm la grupul parlamentar de la Senat și să afirmăm cu nonșalanță că am fi dispuși să renunțăm și la grupul parlamentar de la Camera Deputaților ?

- Cum am ajuns să-i scriem scrisori președintelui Klaus Iohannis – cerându-i «ajutor» împotriva propriilor colegi de partid ?

Toate aceste întrebări trebuie să-și primească răspunsurile în cadrul unui Congres ALDE în care primarii, cosilierii locali, consilierii județeni, dar și membrii simpli ALDE să aibă ocazia să-și spună punctul de vedere. Totodată doresc să subliniez faptul că nu putem fi de acord cu încălcarea Statutului și a Regulamentului de aplicare a statutului ALDE și în fiecare zi să constatăm că toți membrii care iau atitudine față de unele decizii pripite să fie amenintați cu excluderea în loc să existe dialog și consultare – așa cum îi stă bine unui partid liberal.

Soluția nu este să dăm afară tot partidul din partid până rămân doar membrii care sunt de acord cu tot ce afirmă conducerea, ci să găsim împreună o soluție cât mai bună pentru viitorul Partidului ALDE”, este mesajul transmis Dorin Corcheș către colegii din ALDE.

De asemenea, filialele ALDE Doj și ALDE Prahova vorbesc despre necesitatea convocării unui Congres extraordinar al partidului imediat după alegerile prezidențiale.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că respinge remanierea cerută de premierul Viorica Dăncilă, spunând că o consideră nepotrivită. Călin Popescu Tăriceanu a trimis, miercuri, o scrisoare către șeful statului în care i-a cerut să nu îi numească pe membri ALDE propuși la cele trei ministere, deoarece partidul a ieșit de la guvernare, iar o numire ar fi neconstituțională.

Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri, că va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniștri vacante, respectiv Grațiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei și Ștefan-Alexandru Băișanu, ca ministru pentru Relația cu Parlamentul.

