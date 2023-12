Ciucă: Mi-a venit în minte pilda fiului risipitor. Cei ce rătăcesc azi prin lume vor realiza în final că adevăratul liberalism e la PNL

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a invocat luni, în cadrul conferinţei de relansare a Institutului de Studii Populare, „pilda fiului rătăcitor”, declarându-se convins că aceia care „rătăcesc prin lume” vor vedea în cele din urmă că „adevăratul liberalism” este la PNL, transmite Agerpres.

Precizările au fost făcute după ce fostul premier a fost întrebat ce părere are despre faptul că există şi alte forţe politice care îşi revendică statutul de „adevăraţi liberali”.

„Mi-a venit în minte o pildă din Biblie, pilda fiului risipitor, care după ce a bântuit prin lume, la un moment dat s-a întors tot acasă. Cam tot aşa este şi cu cei care astăzi bântuie prin anumite abordări şi poziţionări, dar în final vor realiza că adevăratul liberalism este la PNL. Şi ştiţi de ce? Pentru că faţă de ei, mai are ceva în plus, care nu se regăseşte la niciun alt partid. Are sintagma «naţional». Naţional, eu am înţeles, patriotism (...)

Sunt convins că la un moment dat - de aceea am zis că uşile sunt deschise - cei care rătăcesc prin lume, odată şi odată, tot vor vedea unde este cu adevărat liberalismul. (...) E o chestiune simplă. Pentru cei rătăciţi... Au nevoie de două chestiuni: o busolă - se găseşte - şi un azimut. Îi şi învăţăm cum se calculează”, a spus Nicolae Ciucă.

Prezent la acelaşi eveniment, fostul preşedinte PNL Valeriu Stoica, fondatorul Institutului de Studii Populare, a spus că este adeptul fuziunilor şi a apreciat că acest lucru ar fi posibil în cazul PMP, dacă şi partidul respectiv doreşte acest lucru. El a adăugat că este „prematură” discuţia despre o fuziune sau alianţă cu USR.

„Când rătăcitorii vor veni acasă, sunt două variante: fuziune sau alianţă. Totdeauna am fost adeptul fuziunii. Cei care vor să vină acasă, ori să intre direct în partid, pe cont propriu, ori, dacă au o formaţiune politică, să fuzioneze cu PNL.

Care ar fi aceste formaţiuni? Înţeleg că ALDE deja s-a integrat în PNL. Nu văd de ce nu ar putea-o face şi Partidul Mişcarea Populară, dacă doresc să facă lucrul acesta. Mi se pare că rătăcirea Forţei Dreptei e aşa de mare, încât nu ştiu dacă ei vor găsi drumul vreodată către casă. Mai rămâne USR, care spune că acum ei sunt adevăraţii liberali. Păi, dacă sunt adevăraţii liberali, să o demonstreze. Vorbim de liberalii clasici sau de ce fel de liberali? Pentru că, dacă vorbim de progresişti, eu nu îi consider în niciun caz ca făcând parte din familia liberalismului clasic. Dacă vor descoperi că sunt cu adevărat liberali, într-adevăr, să intre fie în alianţă cu PNL, fie să fuzioneze cu PNL.

Sunt multe posibilităţi, dar cred că e prematur să vorbim de această alianţă sau de fuziune cu USR, pentru că istoria recentă e destul de tulbure. Noi avem o istorie veche în spate, de 148 de ani. Cu USR e o istorie scurtă. Este ca într-o căsătorie de scurtă durată. Pasiunile sunt foarte mari”, a spus liberalul.

Pe de altă parte, Valeriu Stoica a subliniat că nicio altă formaţiune nu are avantajul pe care îl reprezintă istoria PNL, un partid cu un important merit în construcţia sistemului democraţiei constituţionale în România.

„Nu aş vrea să spun că unii liberali sunt rătăcitori şi vor veni toţi acasă. Unii cred că se vor rătăci definitiv. Dar cei mai mulţi dintre ei au şansa să vină acasă. Şi întotdeauna PNL i-a primit cu braţele deschise pe cei care au venit acasă în mod sincer şi gata să ajute la construcţie. Nu vreau să brodez pe tema patriotismului constituţional (...)

Până la urmă, cine a construit acest sistem politic al democraţiei constituţionale, şi în România, şi în alte ţări? Conservatorii şi liberalii. Liberalii clasici, nu liberalii de stânga, liberalii radicali.

Ca urmare, dacă noi, astăzi, ca partid naţional, avem o dimensiune conservatoare şi o dimensiune liberal clasică şi una creştin-democrată - cât se poate, într-o ţară ortodoxă, să existe creştin-democraţie - asta înseamnă că noi, ca partid de 146 de ani, avem principalul merit pentru construcţia acestui sistem al democraţiei constituţionale în România. Şi această dimensiune istorică nu există la niciun alt partid din România şi nici din Europa. Ar fi păcat ca noi să nu avem puterea instituţională, inspiraţia politică, energia politică să asigurăm continuitatea acestui partid”, a spus el.

