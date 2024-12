Șeful PSD al Camerei Deputaților a fost sprijinit de partidele extremiste pentru a fi numit în funcție. Coaliția a primit aproximativ 20 de voturi de la partidele AUR, POT și SOS România. Sprijinul nu ar fi fost gratuit, lidera POT, Anamaria Gavrilă, acuzând pe o rețea socială că există presiuni și șantaj asupra membrilor de partid pentru a se alătura PSD-ului. „Aceste tactici murdare sunt o insultă gravă pentru toți membrii noștri”.

Ciprian Șerban, deputat PSD aflat la al treilea mandat în Parlament, a fost votat luni președinte al Camerei Deputaților cu 195 de voturi „pentru”.

Deși votul a fost secret, reprezentanții USR au așteptat până la final, când au declarat în cor că nu votează. Astfel, conform matematicii parlamentare, restul de voturi nu puteau veni decât de la partidele AUR, POT și SOS România. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, acuză pe Facebook că există presiuni și șantaj asupra membrilor de partid pentru a se alătura PSD-ului. Mai mult, surse politice au confirmat pentru Digi24 că social-democrații au început discuții la celelalte partide, inclusiv cele extremiste. Până la acest moment, PSD nu ar fi racolat pe nimeni oficial, dar primele semnale s-au văzut la votul de azi din parlament.

Lidera POT a scris, în cadrul postării de pe Facebook: „În ultimele zile, am asistat cu revoltă la încercările disperate ale PSD de a racola parlamentari din rândurile Partidului Oamenilor Tineri. Aceste tactici murdare, moștenite dintr-o politică veche și toxică, sunt o insultă gravă pentru membrii noștri și pentru toți românii care au ales să susțină o politică curată, transparentă și dedicată schimbării reale”.

„Orice încercare de a destabiliza Partidul Oamenilor Tineri va fi expusă public, cu nume și dovezi clare! Vom combate fără ezitare aceste practici imorale prin toate mijloacele legale”, a mai adăugat ea. Aceasta a relatat: „ PSD, opriți aceste manevre toxice și respectați voința românilor!”.

Reacția lui Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a fost întrebat, luni, imediat după votul de învestitură, dacă PSD oferă 200.000 de euro pentru a transfera parlamentari de la Opoziţie şi a reacţionat: „Mă duc eu la POT dacă îmi dau banii ăştia”.

„Vă rog eu frumos!! Aveţi vreo probă? Dacă aveţi dovezi, vă rog să vă duceţi la DNA”, a adăugat Ciolacu, cerându-le celor care nu au dovezi să nu facă astfel de afirmaţii, potrivit News.ro.

„Nu poţi fenta realitatea”

Parlamentarii POT nu vor susţine Guvernul propus de Marcel Ciolacu, considerând că este „o făcătură" şi vor vota împotrivă, a anunţat, luni, în timpul plenului reunit al Parlamentului, preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă.

„Fake it till you make it. Nu merge, domnule Ciolacu şi domnule Iohannis. Adică, nu pot să te prefaci până când poate se întâmplă. Nu se întâmplă, domnule Ciolacu şi nu se întâmplă, domnule Iohannis. Nu poţi fenta realitatea. De la hârtia semnată de Iohannis pentru dumneavoastră, domnule Ciolacu, până la guvernul dumneavoastră şi tot ce veţi semna de acum încolo - nu este legal. Este ilegal, nu este real. Noi nu mai avem un stat de drept în România de când CCR a revizuit şi a întors o decizie definitivă. Aşadar, toate deciziile CCR au devenit atacabile, pentru că CCR ne-a arătat că sunt atacabile", a afirmat Gavrilă, în plenul reunit al Parlamentului, la şedinţa comună de învestitură a viitorului Executiv, scrie Agerpres.

Ea a spus că POT este pentru România, menţionând că dintre miniştrii propuşi nu sunt foarte mulţi care au trăit cu adevărat în ţările din Uniunea Europeană.

„Doar laşii folosesc frica”

„Domnule Ciolacu, aţi început discursul cu inducerea fricii. Doar laşii folosesc frica. Nu ştiţi să construiţi. De 35 de ani aţi condus cu frică, cu frica că te dau afară, cu frica că o să ai probleme, cu frica că nu mai primeşti aviz. Pe 24 noiembrie românii au arătat că nu le mai este frică de voi. Nu mai merge. Veniţi să ne spuneţi că sunteţi pro-europeni. Noi vrem să vă anunţăm că noi suntem pentru România. Domnule Ciolacu, mă uit la dumneavoastră şi la propunerile pentru guvern. Nu văd şi nu cred că sunt foarte mulţi oameni de acolo care au trăit cu adevărat în ţările din Uniunea Europeană. Noi, plebea, am trăit în ţările din Uniunea Europeană şi ştim exact ce înseamnă. Domnule Ciolacu, nu poţi să ne omori şi apoi să vii să-ţi ceri iertare. Nu poţi să ne omori democraţia, nu poţi să ne omori economia, nu poţi să ne omori demnitatea în lume şi apoi să vii să îţi ceri iertare", a adăugat Gavrilă.

Liderul POT a mai spus că nu se vede puterea economică despre care vorbeşte Marcel Ciolacu, ci doar „datorii şi ilegalităţi comise pe bandă rulantă".

„Ne-aţi îndatorat 200 de miliarde de euro şi nu vedem investiţii. Pentru voi, probabil, investiţiile sunt cod pentru datorii, pentru cheltuieli. Spuneţi că sunteţi de acord să se oprească războiul. Ce rusofil aţi devenit! Nu vom susţine o ilegalitate, o neconstituţionalitate şi o făcătură de guvern şi de preşedinte al României. Vom vota împotrivă", a subliniat deputatul POT Anamaria Gavrilă.

Editor : C.S.