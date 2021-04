Liderul deputaţilor Alianţei USR PLUS: Vlad Voiculescu nu pleacă nicăieri! Are toată susținerea noastră să termine ce a început

Liderul deputaţilor Alianţei USR PLUS, Ionuț Moșteanu, transmite un mesaj de susținere a ministrului Sănătății, în contextul noilor tensiuni din Coaliție: "Vlad Voiculescu nu pleacă nicăieri!". El susține că acesta e "sub asediu mediatic pentru că amenință caracatița din sănătate" și subliniază că ministrul are întreaga susținere "pentru a termina ce a început".

"Am o veste proastă pentru mafia din sănătate - Vlad Voiculescu nu pleacă nicăieri! Are toată susținerea noastră să termine ce a început! Vlad e sub un asediu mediatic pentru că o caracatiță imensă din sănătate se simte amenințată.

Fie că sunt furnizori de echipamente și consumabile conectați politic și privilegiați dintotdeauna la licitații sau bine coordonați în tot felul de achiziții directe, fie că e vorba de marii directori și profesori inamovibili din sănătate în umbra cărora nu crește nimic de ani de zile, rețelele care se ocupă cu angajările pe șpagă în sistemul de sănătate, cu toții simt că se schimbă ceva și afacerile lor de milioane sunt amenințate.

A început o eră nouă, cu transparență, cu concursuri și licitații corecte și ei nu pot accepta asta și s-au mobilizat să încerce să îl îndepărteze pe Vlad Voiculescu. Dar n-o să le meargă!", a transmis Moșteanu într-un mesaj postat pe Facebook.

El spune că la ședința de vineri seară a birourilor naționale reunite, i-au cerut cu toții lui Vlad să continue lupta pentru transparență și reforma din sistem.

Moșteanu face referire la sesizarea procurorilor de către Corpul de control al premierului legat de publicarea datelor de vaccinare și spune că acesta ar trebui să verifice centrele "speciale" din etapa a doua de vaccinare și dacă a sărit cineva rândul. În acest context, Moșteanu afirmă că Birourile Naționale USR PLUS susțin demararea unei anchete de către Corpul de Control al Ministrului Sănătății privind existența centrelor "închise" de vaccinare, procedurile, accesul la ele și modul în care au respectat cadrul legal.

Liderul deputaţilor Alianţei USR PLUS transmite și un mesaj pentru unii parteneri de coaliție: "Știm cu toții ce înseamnă pregătire de congres, lupta internă și tentația acumulării de capital electoral prin ieșiri publice populiste. Este important însă să ne ridicăm cu toții la înălțimea responsabilității cu care am fost învestiți. Funcțiile vin și trec, dar dincolo de astea avem cu toții o misiune istorică - să învingem coronavirusul și să relansăm economia.

Eu sunt de acord să avem oricând o discuție despre ce ar fi putut face mai bine colegii din executiv, prim ministrul, miniștrii, secretari de stat, responsabilii cu vaccinarea. Însă vom face asta împreună, în echipă, cu feedback constructiv așa cum trebuie să fie între parteneri loiali care vâslesc la aceeași barcă în aceeași direcție și vor să vâslească din ce în ce mai tare".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderii coaliției vor avea luni o primă întâlnire care are loc într-un context tensionat după ultimele declarații ale premierului Florin Cîțu la adresa ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Liberalii se reunesc într-o ședință a Biroului Executiv, la ora 10, înainte de ședința coaliției, în care este de așteptat să fie discutate cele mai recente tensiuni dintre partenerii de guvernare.

Surse din rândul liberalilor au declarat pentru Digi24.ro că mai mulți lideri ai partidului intenționează să îi ceară premierului Florin Cîțu schimbarea ministrului Sănătății. Aceștia reclamă „gafele” lui Vlad Voiculescu și cer „măsuri”. Public, doar vicepreședintele PNL, Ben Oni Ardelean, a cerut demiterea ministrului.

Citește și Ludovic Orban, întrebat despre Vlad Voiculescu: Orice ministru care nu își face datoria, mai devreme sau mai târziu va pleca

Editor : Georgiana Marina