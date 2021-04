Cresc tensiunile din coaliție și sunt tot mai evidente. Potrivit unor informatii Digi24, premierul Florin Cîțu ar putea face evaluarea miniștrilor chiar mai devreme de 6 luni. Vizat direct este ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, iar cel mai recent caz care a iscat nemulțumiri între partenerii de guvernare este legat de evacuarea Spitalului Foișor, vineri noaptea. Vlad Voiculescu vorbește de interese personale și folosirea unei crize pentru capital politic, în timp ce premierul reamintește că cere de multă vreme 1.600 de paturi ATI, iar ele încă nu există fizic.

La 48 de ore de la evacuarea în toiul nopții a spitalului Foișor, premierul și ministrul sănătății fac declarații. Separat. Ambii ies la aceeași oră. Șeful executivului are prima reacție în cazul scandalului iscat în jurul unității medicale. De la distanță, îi răspunde ministrul sănătății.

Reporter: Cine ar trebui să facă acum un pas în spate?

Florin Cîțu: Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România

Vlad Voiculescu: Mai pe scurt și mai pe românește, Ministerul Sănătății nu poate decide peste un manager de spital. Lucrurile pot fi blocate fie din interes - fie unul mediatic, politic... Nu vreau să fac procese de conștiință, e regretabil că acest lucru s-a întâmplat și este cât se poate de evident ca de la un punct încolo s-a încercat folosirea unei situații de urgență pentru a câștiga capital politic.

Premierul Florin Cîțu este nemulțumit și de faptul că România încă nu are 1.600 de paturi ATI COVID.

„Am venit astăzi la CNCCI pentru a vedea exact ce s-a întâmplat cu obiectivul acela de a avea 1.600 de paturi la ATI, încă nu este atins. Dar recunosc că am avertizat atunci și, din păcate, a fost nevoie de aceste paturi. Astăzi, sunt 1.531 de persoane internate în ATI și doar 6 locuri libere la nivel național. Trebuie să atingem acest obiectiv de 1.600 de paturi”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat despre remaniere, șeful Executivului este tranșant:

Florin Cîțu: „Remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinetul acesta o va lua doar premierul, aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța”.

Și pentru ca lucrurile să fie și mai bine punctate, la câteva ore după aceste declarații, premierul Florin Cîțu le-a reluat pe Facebook într-o postare în care spune:

„Este un lucru pe care l-am cerut de la toţi miniştrii: transparenţă, coerenţă, profesionalism.

Aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii.

Referitor la situația de la Spitalul Foișor: este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai există onoare în România”.

