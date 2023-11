Lista USR pentru alegerile europarlamentare este deschisă de Dan Barna, după retragerea Elenei Lasconi

Vicepreşedintele USR, Claudiu Năsui, a anunţat că fostul lider al partidului, Dan Barna, va deschide lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare ale formaţiunii, după ce de pe această poziţie a fost retrasă Elena Lasconi.



”În secunda aceasta, lista este deschisă de Dan Barna. Este ultima decizie pe care o avem în partid. Aşa cum arată lucrurile acum, rămâne Dan Barna”, a declarat Claudiu Năsui, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, citat de News.ro.

Chestionat dacă aceasta este o decizie bună, având în vedere că Dan Barna a pierdut în faţa Vioricăi Dăncilă (PSD) la alegerile prezidenţiale în 2019, Năsui a subliniat că orice om are dreptul să îşi ia revanşa.



”Orice om are dreptul să îşi ia revanşa. La europarlamentare nu votezi un singur om, votezi o listă cu nişte oameni eligibili, Culmea sistemului este că majoritatea oamenilor sunt deja aleşi. Domnul Dan Barna intră în Parlamentul European cam orice s-ar întâmpa, pentru că USR nu o să ia sub 5 la sută, o să ia peste. Întrebarea e cine intră la limită, acolo, pe locurile de mai sus, în funcţie de ce estimează fiecare. Cam 3,1 la sută înseamnă un mandat şi asta depinde de mai mulţi factori. Eu zic că sunt foarte mulţi oameni foarte buni pe lista noastră, Cristina Prună care a câştigat locul 1 în alegerile interne ale USR pentru europarlamentare care cred eu că e o persoană care aduce foarte multe voturi USR şi care e o adevărată locomotivă”, a declarat Claudiu Năsui.



Când i s-a pus întrebarea de ce nu este Cristina Prună pe prima poziţie, Năsui a precizat că ”aşa a fost sistemul”.



”Aşa a fost sistemul la USR, nu e ... Mai e Vlad Voiculescu care a făcut tone de bine şi a făcut un bine în linişte, fără să fie cu reflectorul şi cu camera după el”, a declarat Năsui.



Întrebat, de asemenea, dacă este de acord cu scoaterea Elenei Lasconi de pe lista USR, Năsui nu a dorit să comenteze.



”Nu aş vrea să comentez asta, vă daţi seama că pentru niciun partid nu e un moment plăcut să ai o persoană în care să investeşti ca locomotivă şi pe care apoi să nu o mai ai acolo. Dar USR a trecut prin multe crize, va trece cu bine şi peste aceasta”, a mai spus Năsui.



Totodată, Claudiu Năsui a declarat că nu a participat la referendumul pentru familia tradiţională. ”Nu am fost la referndum”, a afimat Claudiu Năsui.

Editor : A.P.