Liviu Dragnea: Nu fac înțelegeri secrete cu nimeni

Liviu Dragnea spune că nici el, nici premierul Viorica Dăncilă nu trebuie să-i ceară voie preşedintelui Klaus Iohannis pentru a avea întâlniri cu oficiali străini. Prezent la România Tv, liderul PSD a mai menţionat că nu face înţelegeri secrete cu nimeni, aşa cum a fost acuzat.

Liviu Dragnea: Primul-ministru al României poate să meargă oriunde în lume, se poate întâlni cu oricine, mai ales atunci când primeşte invitaţii oficiale. Eu am avut întâlniri şi cu preşedintele Israelului, şi cu premierul Benjamin Netanyahu având invitaţie oficială de la dumnealor. Nu putem şi nu avem de ce să cerem aprobarea nimănui. Eu nu fac înţelegeri secrete cu nimeni, doamnă.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luna trecută, că vizita în Israel a premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, era plină de ciudăţenii, fără mandat şi că îl îngrijora secretomania cu care a fost organizată.

„Mai mare secret. S-a aflat că a plecat acolo doar după ce a ajuns acolo. Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări. Cine știe ce înțelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, dar sper că după revenire să aibă bunul simț și să explice românilor ce au făcut acolo”, a spus Iohannis.

După această declarație au apărut foarte multe critici la adresa președintelui, unii acuzându-l chiar de antisemitism, iar presa i-a cerut șefului statului o reacție.

„Să fiu eu acuzat de antisemitism mi se pare deplasat, caraghios. Eu am fost lăudat și laureat de mai multe asociații evreiești și cu siguranță toată lumea știe că relațiile bilaterale între România și Israel sunt excelente, de la fondarea statului Israel modern. Nu știu pe ce se bazează aceste critici pe care le menționați. În afirmația mea, cu siguranță nu am folosit noțiuni peiorative, dar dacă totuși cineva s-a simțit ofensat de declarația mea, îmi cer scuze față de aceștia, iar declarația nu a fost o declarație, ci a fost o întrebare retorică și atât cât am spus atât am vrut să spun”, a precizat președintele.