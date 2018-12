Liviu Dragnea: Și ce face Iohannis dacă Guvernul vrea să dea Ordonanța? Merge cu ciocanul la el, merge cu bâta?

Liderul PSD Liviu Dragnea a avut o reacție iritată atunci când jurnaliștii l-au întrebat despre prezența lui Klaus Iohannis la ședința de guvern de joi. El a spus că președintele s-a făcut de râs, că nu avea ce să caute acolo și a sugerat că indiferent ce-ar face, președintele nu se poate împotrivi să fie dată o ordonanță de urgență.

Liviu Dragnea a fost foarte virulent, inclusiv cu jurnaliștii, în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi la Parlament, după momentul în care Klaus Iohannis a fost la Guvern.

„Și ce face Iohannis dacă Guvernul vrea să dea Ordonanța, o ordonanță oarecare? Ce face? Merge cu ciocanul la el, merge cu bâta, ce face, le smulge microfonul? Face ca Pirtea cu Iordache, vrea să-i fure scaunul doamnei Viorica Dăncilă? Cum poate să blocheze cineva - întreg la cap - o ședință de guvern și adoptarea unor acte normative în Guvern? Despre asta e vorba: vrea să arate că contează. Nu contează!”, a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD susţine că dacă ar fi fost în locul premierului, nu l-ar fi primit pe şeful statului „în curte” și a explicat de ce: „Ai tupeul să mergi la o şedinţă de Guvern, pur şi simplu, să te autoinviţi, un Guvern pe care tu-l blochezi, adică de luni de zile spune că acest Guvern trebuie să pice, a aşteptat să vadă ce fac războinicii luminii azi în Parlament (aluzie la moțiunea de cenzură a opoziției - n.r.), s-au făcut de râs şi s-a dus la Guvern să spună că trebuie să colaboreze obligatoriu!”

El a adăugat: „Fiecare om în România încă are dreptul să se facă de râs cât doreşte”.

„Iohannis s-a făcut de râs”!

Întrebat dacă şeful statului s-a făcut de râs lângă premierul Viorica Dăncilă la şedinţa de Guvern, Dragnea a avut o ezitare, a evitat un răspuns direct și apoi a spus: „În viziunea mea, da. În primul rând nu avea ce să caute acolo, pentru că nu a spus vreau să merg la şedinţa de Guvern pentru că se discută punctele următoare, care sunt importante din aceste motive şi vreau să merg să discutăm în această manieră. Am nişte propuneri pe care vreau să le discut cu Guvernul, pe care vreau să le sugerez Guvernului, nu, a fost doar să citească ce i-a scris de la Administraţia Prezidenţială, să facă poză şi să plece. Dincolo de declaraţiile războinice pe care le-a făcut în zilele trecute, în care se umfla în pene şi spunea că va bloca el nu ştiu ce ordonanţă de Guvern. Preşedintele nu poate bloca o ordonanţă de Guvern. Preşedintele dacă merge acolo poate să meargă aşa cum a mers astăzi, dar deciziile sunt luate de membrii Guvernului şi în final primul ministru decide: se aprobă sau nu un act normativ. Atunci, puteţi să-mi spuneţi de ce a fost acolo?”, a spus Dragnea.

Întrebat ce sfat are pentru Viorica Dăncilă, în condiţiile în care şeful statului a anunţat că va merge şi la alte şedinţe de Guvern, Dragnea a afirmat: „Doamna Dăncilă este o femeie matură, responsabilă şi nu are nevoie de un sfat. Doamna Dăncilă ştie cum să acţioneze, ştie să citească Constituţia, înţelege Constituţia şi, spre deosebire de Iohannis, o şi respectă. Doamna Dăncilă este premierul României, validată, votată de Parlamentul României, are toate atribuţiile şi competenţele stabilite de Constituţie şi le va exercita”.

De asemenea, Dragnea a fost întrebat dacă l-ar primi pe Klaus Iohannis la Guvern, dacă ar fi în locul prmierului. „Eu nu-l primeam în curte. Pur şi simplu”, a replicat Dragnea, iar când a fost întebat dacă ar fi avut şi argumente, a spus: „Da, Constituţia”.

„Ai tupeul să mergi la o ședință de Guvern! Doamna Dăncilă ar trebui să meargă la Consiliul European!”

„Şi eu am stat cu sufletul la gură, şi de aia am întârziat conferinţa de presă, să văd cum ne luminează Klaus Iohannis. De ce a fost acolo? Ne-a zis ceva despre apărare? Ai tupeul să mergi la o şedinţă de Guvern, pur şi simplu, să te autoinviţi, un Guvern pe care tu-l blochezi, adică de luni de zile spune că acest Guvern trebuie să pice, a aşteptat să vadă ce fac războinicii luminii azi în Parlament, s-au făcut de râs şi s-a dus la Guvern să spună că trebuie să colaboreze obligatoriu. Ne-a spus ceva Klaus Iohannis despre apărare, despre externe? A spus ceva în spaţiul public, i-a spus ceva primului ministru vreodată ce spune la Consiliul European unde se întâlneşte cu şefii de stat şi de guverne? Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene va fi exercitată de doamna Dăncilă şase luni de zile, doamna Dăncilă nu are acces la Consiliul European, merge doar domnul Iohannis. Dacă ar vrea să creadă măcar cineva că vrea să colaboreze sincer, ar face în aşa fel încât doamna Dăncilă să meargă la Consiliul European, pe perioada preşedinţiei. Va fi singurul caz din istoria UE când cel care deţine efectiv preşedinţia Consiliului Uniunii Europene adică primul ministru nu participă la Consiliul European. Consiliul European de obicei discută o ordine de zi, nişte subiecte pe care le trimite preedinţia Consililui Uniunii Europene şi cel care face ordinea de zi şi trimite subiectele nu e acolo. Măcar asta dacă ar face-o, să zicem că cineva s-ar mai gândi că poate ar vrea să discute despre colaborare. În rest, iertaţi-mă, este ipocrizie de la un capăt la altul", a afirmat Dragnea.

Întrebat și despre decizia de miercuri a CCR pe tema remanierii guvernamentale, președintele Camerei Deputaților l-a acuzat pe Klaus Iohannis de „răutate” și a spus că „cine face greșeala să aștepte ceva de la Klaus Iohannis se înșală”, asta pentru că nu a dat curs „de îndată” deciziei instanței de a lua act de demisiile celor doi miniștri. Klaus Iohannis nu înțelege modul în care trebuie să funcționeze un stat, a spus Liviu Dragnea.

Citește și:

VIDEO. „Inflația din ce e compusă?” Dialog între Liviu Dragnea și reporterul Digi24

Liviu Dragnea: Discuția despre amnistie și grațiere începe să mă plictisească. Ceva trebuie făcut

OUG pe Codul fiscal. Nou avertisment al lui Dragnea pentru companii

Etichete:

,

,

,