Luca Niculescu, despre un like care a stârnit discuţii: "O eroare regretabilă de manevrare a telefonului"

Ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, explică, într-o intervenţie pe Facebook, cum a ajuns să dea "like" unei postări care a stârnit unele controverse.

După ce un "like" dat de ambasadorul român unei postări pe Facebook a stârnit unele controverse, Luca Niculescu a explicat, tot pe Facebook, că de vină a fost modul în care a manevrat telefonul. Like-ul apăruse la o postare a Mădălinei Roşca, soţia jurnalistului german ridicat de jandarmi la protestul de miercuri, din Piaţa Victoriei. "Am fost la câțiva metri de Dragnea într-o mare de oameni. Sper să nu ajung să trăiesc ziua în care să regret că tot ce am făcut a fost să îl filmez", scrisese Mădălina Roşca, în 10 iunie.

Mai jos, explicaţiile ambasadorului Luca Niculescu:

"Am fost șocat de informația apărută în această dimineață referitor la o reacție virtuală a mea la o postare în care se instiga la violență. Nu doar că nu-mi aminteam de postarea respectivă, dar resping cu tărie orice posibilitate ca eu să fi aprobat vreodată o astfel de abordare. Am verificat istoria activității mele pe Facebook și, spre stupoarea mea, am regăsit ”like-ul” despre care se vorbește. Cu toată onestitatea, nu-mi amintesc postarea și nu-mi explic prezența acestei reacții în pagina mea. Singura explicație pe care o găsesc este că acest ”like” a apărut printr-o eroare regretabilă de manevrare a telefonului, pe care-l folosesc cel mai des când intru pe pagina de Facebook. Îmi pare rău pentru confuzia creată", arată, într-o postare pe Facebook, ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu.