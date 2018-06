Orban a participat la protestul din Piaţa Victoriei: „Am rezistat în ploaie şi am transmis un mesaj foarte simplu”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a subliniat marţi seara că mitingul din Piaţa Victoriei, la care au participat peste o sută de persoane, nu a fost organizat de către PNL, dar că reprezentaţii acestei formaţiuni au fost prezenţi acolo pentru a-şi manifesta solidaritatea şi respectul faţă de cei care au manifestat de-a lungul timpului, transmite Agerpres.

„Daţi-mi voie să dejoc manipularea făcută pe unele televiziuni care au prezentat ceea ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei ca pe un miting al Partidului Naţional Liberal. Vreau să informez telespectatorii care ne urmăresc că nu am organizat niciun miting, am decis ca deputaţii şi senatorii PNL, alături de membrii conducerii partidului, care nu sunt parlamentari, alături de consilierii generali, locali din Bucureşti şi de preşedinţii de sectoare, am decis să fim în Piaţa Victoriei fără să facem niciun fel de organizare a vreunui eveniment, pentru a ne manifesta solidaritatea", a precizat liderul PNL, la Realitatea TV.

Orban a adăugat că prezenţa celor aproximativ 80 de parlamentari ai PNL a constituit un "minim semn de respect" faţă de cei care au manifestat de-a lungul timpului în Piaţa Victoriei.

„Am rezistat în ploaie şi am transmis un mesaj foarte simplu, că respectăm toţi oamenii care după Ordonanţa 13 au ieşit în stradă şi şi-au manifestat paşnic, civilizat, inteligent opoziţia faţă de ceea ce face regimul Dragnea în România. Ne-am manifestat gratitudinea faţă de ei şi am transmis un mesaj, că vom continua lupta până la capăt pentru România şi că pot să conteze pe noi. (...) Cei mai mulţi dintre ei (protestatari, n.r.) au manifestat fără să aibă un interes personal, făcând sacrificii, stând în frig, în ploaie, în vânt, numai ca să susţină nişte idei, nişte valori şi nişte principii şi cred că merita să ne scoatem pălăria în faţa acestor oameni oneşti care vor binele României şi care, sperăm noi, vor reuşi să dea alături de noi un curs normal şi firesc României", a adăugat Orban.

Peste o sută de persoane au protestat marţi seara în Piaţa Victoriei, iar lor li s-au alăturat preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi mai mulţi parlamentari liberali, între care Raluca Turcan, Mara Mareş, Robert Sighiartău.

