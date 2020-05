Ludovic Orban a prezentat în Parlament măsurile pentru relansarea economiei: credite garantate, investiții și scheme de ajutor

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, în Parlament, la „Ora premierului” că Guvernul pregătește un plan de reconstrucție a economiei pe baze sănătoase. Premierul a prezentat măsurile pe care le pregătește Guvernul. Orban susține că până acum aproape 5.000 de credite au fost deja aprobate în cadrul programului IMM Invest.

Declarația premierului Ludovic Orban:

„În ceea ce privește restricțiile impuse de autorități în domeniul economic au fost determinate de riscul la adresa vietții și sănătății oamenilor. Iar aceste restricții au fost limitate. Cea mai mare parte a companiilor au rămas în funcțiune și cea mai bună dovadă o puteți vedea din date

Iar datele arată că pe primul trimestru România a înregistrat cea mai mare creștere economică.

Situația economică este departe de a fi atât de gravă precum încearcă unii să o arate.

Nu am oprit niciun șantier. Menținerea creșerii economice s-a datorat menținerii construcțiilor. Atât investițiile de la bugetul de stat cât și investițiile din PNDL sau la nivel local.

În ceea ce privește zecile de mii de firme care nu li se suspendă plata creditelor. Există o ordonanță de guvern care le permite să își suspende ratele până la o perioadă de 9 luni. Prevede cea mai largă adresabilitate față de restul țărilor.

Sectorul Horeca, chiar acum vin de la o întâlnire la care am stat de vorbă cu niște oameni care înțeleg realitățile și au înțeles deschiderea la dialog și am stabilit o serie de lucruri pe care se le face în continuare. Noi deja am făcut. Prin OUG am dat un imbold autorităților locale să scutească de la plata taxelor și să reducă impozitul pentru chirii.

Aș vrea să mă refer mai puțin la trecut, mai ales în fața un vorbitor care are ochelari de cal.

Aș vrea să mă refer la viitor. Cum reclădim economia românească.

A fost aplicat până acum un model bazat pe creșterea consumului, mai ales pe bază de importuri. Nu a existat niciodată un plan care să se bazeze pe un principiu simplu. Ce se poate produce în România să se producă în România.

Vă spun pe scurt măsurile pe care le pregătim.

Pregătim un plan de reconstrucție economică pe baze sănătoase care să pună pe primul loc investițiile. Pe investiții, pe inovare pe creșterea competitivității.

Punem la punct o schemă amplă de susținere a investițiilor în care vrem să alocăm sume uriașe pentru infrastructrua de transport, energetică, sanitară. A trebuit să venim noi la guvernare să semnă contractele de finanțare pe spitalele regionale.

Punem la punct o schemă de garantare a creditelor care nu pot aplica pentru IMM Invest.

La ora actuală sunt aproape 5.000 de credite aprobate, nu vă mai luați după unul și altul.

O schemă de ajutor de stat pentru investițiile „greenfield”. Am indentificat resurse pentru a genera programe pentru susținerea investițiilor mici și mijlocii, 2 miliarde de euro. Realizarea unui fond de investiții, pe model polonoez, care a folosit enorm. Un fond de investiții adevărat.

Ne gândim inclusiv la scheme de ocupare, programe ample de ocupare a forței de muncă disponibilizate. 800.000 de români sunt în căutarea unui loc de muncă și trebuie să folosim toate instrumentele, inclsuiv pentru cei care reangajează și readuc la muncă oamenii aflați în șomaj tehnic”, a declarat Ludovic Orban, în Plenul Parlamentului.