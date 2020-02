Ludovic Orban: Dacă vom câștiga anticipatele, eu voi fi propus premier. Despre declarația lui Băsescu: Un nebun aruncă o piatră

Premierul Ludovic Orban a declarat marți că are o relație bună cu președintele Klaus Iohannis și că după anticipate, dacă PNL câștigă alegerile, tot el va fi desemnat să conducă Guvernul. Orban s-a referit și la declarația făcută de fostul președinte Traian Băsescu, care a spus despre el că „va pierde tot”.

„Premierul României va fi candidatul care câștigă alegerile. Obiectivul meu este să câștigăm alegerile. Dacă vom câștiga alegerile eu voi fi propus. Cum va putea președintele să nu mă desemneze pe mine? De trei ani de zile sunt supus unei intoxicări. Am adus PNL la peste 40%, am câștigat europarlamentarele și alături de președintele referendumul și alegerile prezidențiale și am oprit guvernarea PSD prin moțiune de cenzură. Ce inventează unul sau altul sunt minciuni gogonate și nu trebuie luate în seamă”, a declarat Ludovic Orban, la Gândul.info.

Premierul a spus despre delcarația lui Traian Băsescu, în care fostul președinte susținea că Ludovic Orban va pierde și Guvernul și partidul, că „sunt niște vorbe în vânt, aruncate fără niciun fel de bază”.

„Relația dintre președintele Iohannis si mine e cât se poate de bună, ca atare astea sunt niște vorbe în vânt, aruncate fără niciun fel de bază. Acest cetățean a fost 10 ani președinte, poate să își vadă de mandatul de europarlamentar. Nu are nicio bază să comenteze relația dintre mine și președinte. Un nebun aruncă o piatră și o sută de înțelepți să chinuie să găsească piatra respectivă”, a mai spus Orban.

Traian Băsescu a declarat luni, la Realitatea Plus că președintele Klaus Iohannis „îl umilește” și „îl desconsideră” pe liderul PNL.

„La cum îl umilește Iohannis pe Ludovic Orban, doar îl desconsideră, nu îl va numi premier pe termen lung. I-aș fi explicat, dacă mă întreba: Măi, Ludovicus al II-lea Anticipatus, nu repeta schema pentru că o să-ți pice rău. Pentru ce să faci asta? Eu n-aș accepta… să știu că urmează să cad, să mă duc de trei ori. E umilitor. Ce președinte îți mai dă al patrulea mandat? Ludovic Orban pierde tot, poate și partidul. El n-a realizat în ce capcană l-a dus Iohannis. Știe că va cădea și face jocul penibil până la capăt cu programul de guvernare revizuit. Cât de caraghios să fii să faci asta? Trebuia să îi spună: Domnule președinte, eu am căzut o dată, că asta a fost înțelegerea. Dar la căderi haideți să mai căutăm pe altul”, a spus Băsescu.

