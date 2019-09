Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură: Cel mai probabil va fi depusă luni. Avem peste 233 de semnături

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat marţi că formaţiunea a strâns peste 233 de semnături pentru moţiunea de cenzură şi că aceasta va fi depusă cel mai probabil luni, 30 septembrie. El a adăugat că ultimele negocieri vor fi purtate joi, cu parlamentari individuali.

„Când vom avea toate semnăturile la locul lor, după finalizarea discuţiilor vom anunţa cifra finală a numărului de semnatari care susţin moţiunea de cenzură. (...) Am trecut de 233 de semnături. (...) Am discutat cu mai mulţi dintre cei cu care am purtat negocieri. Cel mai probabil moţiunea va fi depusă luni. Cel mai probabil, după cum este calendarul prevăzut în Constituţie se va dezbate şi vota luni sau marţi, 7 sau cel târziu 8 octombrie”, a declarat Ludovic Orban, la TVR 1, citat de Mediafax.

Liderul PNL a adăugat că negocierile privind susţinerea moţiunii de cenzură se vor finaliza joi.

„Negocierile se vor finaliza în jurul zilei de joi şi vom fi pregătiţi să anunţăm oficial rezultatul acestor discuţii. Mai avem negocieri programate cu parlamentari individuali”, a subliniat Orban.

Totodată, preşedintele PNL a afirmat că ALDE şi Pro România vor susţine moţiunea de cenzură şi vor vota la vedere.

PNL a strâns 238 de semnături pentru moţiunea de cenzură privind demiterea Guvernului Dăncilă.

