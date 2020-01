Orban spune de ce nu a dat OUG pentru alegerea primarilor în două tururi. Care va fi strategia în continuare

Ludovic Orban a explicat de ce a ales ca Guvernul să își asume răspunderea pentru legea care prevede alegerea primarilor în două tururi, în detrimentul unei ordonanțe de urgență. „Nu cred că este normal să modifici prin ordonanță de urgență regimul electoral. Angajarea răspunderii este o variantă mult mai democratică”, a declarat premierul la B1 TV. Orban a spus că astfel se „dă posibilitatea celor care nu sunt de acord cu proiectul de act normativ să depună moțiune de cenzură și să împiedice adoptarea proiectului de lege”.

„Nu cred că este normal să modifici prin ordonanță de urgență regimul electoral și am preferat varianta angajării răspunderii, care este o variantă mult mai bună, mult mai democratică, din multe motive. În primul rând, că dă posibilitatea parlamentarilor și grupurilor parlamentare să depună amendamente. Noi am mai aplicat această procedură, am acceptat multe amendamente în cursul dezbaterii. De asemenea, dă posibilitatea celor care nu sunt de acord cu proiectul de act normativ să depună moțiune de cenzură și să împiedice adoptarea proiectului de lege. În cazul în care moțiunea de cenzură este adoptată, legea nu este adoptată”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician”, de la B1 TV.

Premierul a adăugat că strategia Guvernului, dacă nu trece moțiunea, este să își asume în continuare răspuderea și pe alte proiecte.

Ludovic Orban a declarat că va transmite luni Parlamentului scrisoarea privind asumarea răspunderii pentru proiectul alegerii primarilor în două tururi, menţionând că PNL nu susţine acest sistem de alegeri pentru a-şi apăra primarii în funcţie.

„PNL a susţinut alegerea primarilor în două tururi de foarte mult timp. De altfel, în prima lege electorală, care s-a aplicat în 1992, asta a fost soluţia. (...) Noi susţinem acest sistem de alegere nu neapărat din considerente de interes partizan, de interes politic. Sunt mulţi care ne-au şi acuzat pe nedrept, având foarte mulţi primari, fiind, practic, partidul al doilea ca număr de primari. Noi nu susţinem acest sistem de alegeri pentru a ne apăra primarii în funcţie. Cu toate astea, PNL a depus de doi ani şi jumătate un proiect de lege pentru alegerea primarilor în două tururi care până în prezent nu a ajuns la votul final”, a afirmat Orban.

Scrisoarea cu proiectul de lege, transmisă luni Parlamentului

„Luni transmitem scrisoarea cu proiectul de lege, urmând ca Birourile permanente, când se vor întruni, să facă o planificare a paşilor procedurali, să stabilească paşii procedurali: termenul de amendamente, data la care se organizează plenul la care Guvernul prezintă proiectul. (...) După ce se citeşte proiectul, există termenul de trei zile pentru depunerea moţiunii de cenzură”, a precizat Orban.

El a spus că există şi posibilitatea atacării la CCR în termen de 48 de ore, dar şansa de câştig este minimă”.

Orban a adăugat că în cazul în care Guvernul ar fi emis o ordonanţă de urgenţă pe această temă, ar fi fost posibil să fie atacată la CCR de către Avocatul Poporului şi ar fi existat „temeiuri mai solide”.

„Angajarea răspunderii e o procedură mai curată, deci, eu cred că nu există niciun motiv să fie considerată neconstituţională. (...) Orice judecător al CCR vede ce s-a întâmplat în România în ultimul timp şi înţelege că trebuie să judece după litera şi spiritul legii şi vede şi voinţa oamenilor care îşi doresc acest sistem de alegeri”, a mai spus premierul.

Ludovic Orban, despre demisie: Este un subiect fals

Ludovic Orban nu ia în calcul o demisie din fruntea Guvernului, spund că „este un subiect fals” și că nu a discutat cu președintele Iohannis acest lucru.

„Această variantă nu a fost analizată nici în partid, nici în dezbaterile dintre partid și președinte. Este un subiect fals. În general, nu plec de pe câmpul de luptă. Sunt un om care fac tot ce depinde de mine să realizez obiectivele pentru care m-am angajat sa le duc la bun sfârșit. Dacă reușim ce ne-am propus cu actualul Parlament și ei nu depun moțiune oricât de tare i-am deranja cu deciziile pe care le luăm, înseamnă că luăm măsuri bune pentru România. Acestă ipoteză nu am luat-o în calcul”, a declarat Orban.

Premierul a mai precizat că prin discuțiile despre o eventuală demisie a sa s-a dorit să se creeze în mod artificial o dispută între el și președinte.

„Sunt niște bazaconii. Colaborarea este una extrem de benefică. Președintele are o experiență extrem de utilă. E un parteneriat benefic”, a spus Orban.

