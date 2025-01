Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) declanșează verificări legate de apartenența mamei lui Călin Georgescu la Mișcarea Legionară, după ce, în spațiul public au apărut mai multe documente care arată că Aneta Popescu ar fi fost membră a Mișcării Legionare în timp ce lucra la Ministerul Agriculturii. Informațiile au fost dezvăluite de istoricul și fostul membru CNSAS, Florian Bichir. Călin Georgescu a reacționat spunând că „încercarea sistemului opresiv de a crea o reacţie din partea mea, folosindu-se de un atac josnic şi fals la adresa mamei mele, nu va avea însă efectul dorit de ei. Pentru mine, mama a fost o icoană”.

„Urmează ca zilele următoare să facem o verificare în arhivă pentru a putea oferi un răspuns. Nu pot să mă să mă pronunț în momentul ăsta dacă acele documente sunt autentice sau nu și dacă ele se referă la acea persoană despre care s-a vorbit. Orice informație care privește un candidat la Președinția României este relevantă” a declarat vicepreședintele CNSAS.

Istoricul Florian Bichir, fost membru al Colegiului CNSAS, a invocat, sâmbătă, în emisiunea Check Media de la B1TV, mai multe documente despre care a afirmat că sunt documente CNSAS şi din care ar rezulta că Aneta Popescu, mama lui Călin Georgescu, a făcut parte din Mişcarea Legionară, fiind membră a „Cuibului Nicolae”.

Bichir a declarat că, potrivit unor documente CNSAS, mama lui Călin Georgescu a fost legionară şi a făcut parte dintr-un cuib, în timp ce era funcţionară la Ministerul Agriculturii.

„Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidenţial, unde eşti înscris în mişcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune aşa: Sunt înscrisă în Mişcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica. E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae”, a spus istoricul Florian Bichir.

Candidatul independent la președinția României a reacționat, duminică, într-o postare de pe rețeaua socială Facebook, spunând că: „Preşedintele are datoria de a fi un exemplu prin puterea sa de a ierta şi de a „«graţia» păcatele. Aceasta este cea mai mare putere pe care o are un Preşedinte, în numele păcii şi al binelui comun, puterea de a IERTA! Încercarea sistemului opresiv de a crea o reacţie din partea mea, folosindu-se de un atac josnic şi fals la adresa mamei mele, nu va avea însă efectul dorit de ei. Pentru mine, mama a fost o icoană. A fost vocea îngerului care îmi cânta la culcare. A fost mângâierea Domnului care îmi ştergea lacrimile. A fost expresia binelui pur întruchipat în femeia care a pus bazele sufletului meu. Iubiţi-vă mamele necontenit, pentru că mamele sunt legătura dintre voi şi Dumnezeu, doar prin ele aţi putut primi darul de a exista pe această lume”.

Mișcarea Legionară a fost o organizație naționalist-fascistă din România, care a activat în perioada interbelică și care a devenit și partid. Cu un caracter mistic, religios, antisemit și anti-capitalism, Mișcarea Legionară avea sprijinul organizației naziste paramilitare SS.

