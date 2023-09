Marcel Ciolacu: Am un prieten foarte bun, care îmi scrie în fiecare dimineață "Jos Guvernul!" și eu mă simt foarte bine. Eu așa rezist

Marcel Ciolacu și-a început discursul de vineri, din cadrul Conferinței județene PSD Hunedoara, cu o glumă. Liderul social-democrat a spus că are un prieten foarte bun, decan la o facultate din București, care zilnic îi scrie "Jos Guvernul!", iar el se simte foarte bine. "Eu așa rezist", a precizat Ciolacu râzând. El le-a transmis tuturor prietenilor rugămintea ca atunci când îi scriu pe Whatsapp sau îi dau sms-uri, în loc să-i scrie "Salut, Marcel" să înceapă cu "Jos Guvernul", că nu-l deranjează.

"Am un prieten foarte bun, decan la o facultate din București, care în fiecare dimineață îmi scrie «Jos Guvernul!» și eu mă simt foarte bine. Eu așa rezist. Îi rog pe toți prietenii, când îmi mai scrieți pe Whatsapp sau prin sms, în loc să-mi scrieți «Salut, Marcel», nu mă deranjează dacă începeți cu «Jos Guvernul!». E un mod de a te autoapăra.

Suntem atât de mulți președinți în România, de batem și ordonatorii de credite. Problema în România sunt liderii. Bătaia între oamenii politici ar trebui să fie cine este lider politic, cine se transformă din om politic în om de stat, care trebuie să decidă ce e mai bine nu neapărat pentru sine sau pentru partid, ci în primul rând pentru oameni și România (...)", a spus Ciolacu vineri la Hunedoara.

Acesta a mai vorbit și despre sprijinul pe care l-a primit de la colegii din partid - premierul a ținut să menționeze cât de multe a învățat de la Paul Stănescu, senator și lider social-democrat din Olt.

"Am o persoană de la care am învățat mai multe decât de la domnul Nistor, Paul Stănescu. Un om care din prima zi mi-a fost alături și am încercat să reconstruim cel mai important partid din România și cel mai mare. Nu reușeam singuri (...). Am făcut toți o echipă și am învățat să funcționăm altfel, să acceptăm că există o concurență întotdeauna, și-n partid, și-n politică, și-n mediul privat, și-n cel public.

Pentru că lucrurile astea duc la progres. Nu trebuie să te superi când alți colegi încearcă să se afirme și încearcă să-ți ia locul. Cel mai important este ca un lider să știe când să facă pasul în lateral sau înapoi", a mai declarat Marcel Ciolacu.

