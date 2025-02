Marcel Ciolacu, după inculparea lui Călin Georgescu: „Costurile de împrumut ale statului au scăzut, Bursa de Valori a crescut”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, privind punerea sub acuzare a lui Călin Georgescu, „cel mai urmărit subiect al momentului”, că îl interesează doar să se aplice corect legea, precizând că este esenţial ca autorităţile să comunice tot ce este important. El a mai spus că odată cu inculparea fostului candidat la președinție „costurile de împrumut ale statului au scăzut”, iar „Bursa de Valori a crescut”.

„Legat de cel mai urmărit subiect al momentului, aş vrea să fiu foarte clar: mă interesează, la fel ca pe toţi românii, doar să se aplice corect legea. Este esenţial ca autorităţile să comunice tot ce este important şi tot ce se poate face public din anchetă”, a spus premierul în şedinţă.

Premierul a precizat că pentru el este relevantă însă şi reacţia pieţelor financiare după ziua de ieri.

„Costurile de împrumut ale statului au scăzut, Bursa de Valori a crescut, iar cursul de schimb a rămas stabil”, a subliniat Ciolacu.

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile și nu are voie să părăsească țara. El a fost inculpat de procurorul de caz pentru: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată; comunicarea de informații false; fals în declarații în formă continuată; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup; promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război; iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit.

Editor : C.L.B.