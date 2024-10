Marcel Ciolacu l-ar nominaliza premier pe Nicolae Ciucă, dacă ar ajunge președinte după alegeri: „Categoric”

Marcel Ciolacu a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, marți, că l-ar nominaliza „categoric” pe Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-ministru al României, dacă ar câștiga alegerile prezidențiale. Președintele PSD a vorbit și despre faptul că în primele trei luni de mandat ca premier a fost „pompier de serviciu”.

A fost Nicolae Ciucă prim-ministru slab?

Nu.

Dacă ați fi peședinte l-ați nominaliza prim-ministru?

Categoric. N-am nici cea mai mică reținere.

Marcel Ciolacu, premierul României: Când știi că ai mandat scurt, când știi că se apropie un an electoral, e omenește să amâni anumite lucruri. E adevărat, având dialog în acea perioadă, cunoșteam amândoi care sunt problemele României. Nu știam în detaliu, cum am aflat când am ajuns premier. Și a existat o perioadă de două, trei luni în care am fost pompier de serviciu, au fost și situațiile de la Crevedia, deci nu a fost un mandat ușor, oricine ar privi mandatul meu de prim-ministru, dar în schimb sunt foarte mândru de toți colegii mei din Guvernul României, indiferent de culoare politică, pentru că am reușit cu toții să înțelegem și să facem o diferență majoră între Guvernul României și partidele politice.

Nicolae Ciucă, în luna septembrie, invitat la Digi24, a spus că Marcel Ciolacu nu va fi, în nicio situație, propus ca premier.

„Marcel Ciolacu vorbește de cota progresivă, cum să-i acordăm un mandat când vorbim de cotă progresivă? Nu l-aș pune pe Marcel Ciolacu”, a precizat președintele PNL.

Reacția la cald a premierului, a doua zi după aceste declarații, a fost tranșantă: „E și normal, pentru că dânsul n-o să câștige”.

