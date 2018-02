Martor în dosarul lui Dragnea: Lucrau la sediul unui partid, salariile le luau de la DGASPC

La Înalta Curte de Casație și Justiție s-a consumat, joi, un nou termen în dosarul privind angajările fictive de la DGASPC Teleorman, în care președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurori că, în calitatea de președinte al CJ Teleorman, i-ar fi determinat pe șefii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman să angajeze fictiv două membre ale PSD, care lucrau, de fapt, pentru partid. În dosar, Liviu Dragnea va fi audiat pe 21 martie, în aceeaşi zi cu cei trei inculpaţi care şi-au recunoscut vinovăţia în acest dosar - Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicuşor şi Anisa Stoica.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Tot pe 21 martie, vor fi audiaţi trei martori propuşi de Liviu Dragnea, respectiv Silvia Oprescu (secretar al CJ Teleorman), Liliana Magheru (director în CJ Teleorman) şi Timotei Stuparu (secretarul PSD Teleorman).

La termenul de judecată de joi au fost audiaţi şase martori, printre care primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, precum şi foşti sau actuali angajaţi de la DGASPC Teleorman şi CJ Teleorman.

Eugen Vlad Ovidiu, fost vicepreşedinte al CJ Teleorman, a declarat în sala de judecată că el nu avea atribuţii legate de DGASPC Teleorman, susţinând că activitatea acestei instituţii era în coordonarea secretarului CJ Teleorman şi a preşedintelui consiliului de atunci, Liviu Dragnea.

„Pe cele două le-am întâlnit la sediul PSD Teleorman în anul 1996. Am avut senzaţia că ele erau angajate ale partidului. Adriana Botorogeanu se plângea mai mereu că nu-i ajungeau banii. Spunea că are nişte probleme familiale şi medicale. După ce povestea a ajuns în presă, şi-a dat demisia de la DGASPC Teleorman. Eu nu aveam atribuţii legate de această instituţie. Din dispoziţia lui Dragnea, coordonarea activităţii DGASPC era făcută de secretarul judeţului. Când directorul DGASPC avea o problemă se ducea mai întâi la secretarul judeţului şi, dacă avea poftă, se ducea apoi la preşedintele Consiliului Judeţean”, a spus Eugen Vlad Ovidiu.



Ioana Peşte, care lucrează din 1996 la Departamentul Resurse Umane din DGASPC Teleorman, a declarat că Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica erau considerate „vedete” în cadrul instituţiei.



„Ştiam din 2005 că cele două erau angajate la DGASPC, însă am aflat, din auzite, că ele lucrau de fapt la sediul unui partid politic. Salariile le luau de la DGASPC. Ştiau mulţi că ele nu veneau la serviciu. Cred că ştia şi conducerea instituţiei. La un moment dat, colegele de la Serviciul Contabilitate m-au întrebat: «Dar vedetele astea de ce nu vin la serviciu». Le-am spus că nu e treaba mea”, a explicat martora.

La un termen anterior, Mirela Chera, fost şef Serviciu Asistenţă Socială, martor în dosar, a declarat în faţa magistraţilor că social-democraţii angajaţi la DGASPC Teleorman erau protejaţi de Liviu Dragnea și că acesta era văzut ca un Dumnezeu.



Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de săvârşirea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.



În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimişi în judecată mai mulţi angajaţi de la DGASPC Teleorman.



Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul organizaţiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrată din anul 2005 la DGASPC Teleorman în funcţia de inspector de specialitate în cadrul Serviciului administrativ, şi Anisa Niculina Stoica, încadrată, din anul 2006, în funcţia de referent.



Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei Judeţene PSD Teleorman.