Meleșcanu, o nouă explicație pentru cozile la votare din străinătate: Au fost încă două buletine de vot

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, spune că românii din străinătate au așteptat ore întregi la coadă pentru a vota pentru că, pe lângă alegerile europarlamentare, a fost organizat și referendumul pe justiție, care, cu cele două buletine de vot, a lungit procesul de votare.

„Nu am știut cum s-o administrăm, cum s-o manageriem. Nu am avut un rând de alegeri, așa cum se hotărâse, a venit apoi decizia cu referendumul, care practic a dublat munca în secțiile de votare. Aceasta a fost una dintre primele cauze. O a doua cauză a fost faptul că a venit un număr foarte mare de oameni, în condițiile în care la multe secții de votare era o singură tabletă pentru verificarea votului multiplu”, a spus ministrul de Externe.

„În principiu, în străinătate ia cam 2-3 minute de om votarea. Având în vedere că era și referendum, cu încă două întrebări, cu două buletine, este între 6 și 7 minute, deci a existat o presiune foarte mare”, a adăugat Meleșcanu.

Declarația vine după ce, luni seara, ministrul se întreba retoric ce vină are pentru cozile uriașe de la secțiile de votare din străinătate. A doua zi, Meleșcanu le-a cerut scuze românilor din diaspora care nu au putut să-şi exercite dreptul de vot sau care au fost obligaţi să stea la coadă ore întregi pentru a putea vota.