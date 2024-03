Mesajul lui Marcel Ciolacu la Congresul PES: Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, prezent sâmbătă la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni (PES) ce se desfășoară la Roma, a transmis că „Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia şi ideile pe care le susţine social-democraţia europeană”, notează News.ro.

Marcel Ciolacu se află la Roma, unde participă la reuniunea liderilor social-democrați europeni.

”Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia şi ideile pe care le susţine social-democraţia europeană. Când spunem că nimeni nu mai trebuie lăsat în urmă, trebuie să şi trecem la fapte. Şi, cu modestie o spun, noi am fost cei care am făcut mereu lucru acesta”, a scris preşedintele PSD pe Facebook.

Acesta s-a referit la politicile sociale adoptate de lideri social-democraţi din întreaga Europă.

”Fie că vorbim de Pedro Sanchez în Spania, de Antonio Costa în Portugalia, de Stefan Lofven în Suedia, de Mette Frederiksen în Danemarca, de Olaf Scholz în Germania sau de Partidul Social Democrat în România, noi am fost cei care am crescut salariul minim, am mărit pensiile, am creat locuri de muncă, i-am sprijinit pe tineri şi am dezvoltat ţările noastre. Iar un exemplu în acest sens este Nicolas Schmit. Comisarul pentru Locuri de Muncă şi Drepturi Sociale, omul care a dezvoltat programul SURE prin care am salvat milioane de locuri de muncă”, a mai scris Ciolacu.

Marcel Ciolacu a subliniat că, în cadrul SURE, România a beneficiat de peste 3 miliarde de euro.

