Mesajul președintelui Iohannis după atacul sângeros din Germania

Președintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate atacurile care au avut loc, miercuri seara, în orașul german Hanau și a transmis, în numele României, un mesaj de condoleanțe și solidaritate.

„Condamn cu fermitate atacurile violente împotriva unor oameni nevinovați care au avut loc în Hanau. Transmit condoleanțe celor care și-au pierdut rude și prieteni. România este solidară cu Germania”, a scris șeful statului pe Twitter.

I strongly condemn the violent attacks against innocent people that took place in #Hanau. My condolences to those who have lost family and friends! Romania stands in solidarity with #Germany.

Cel puţin nouă persoane au fost ucise miercuri seară în două incidente armate petrecute la Hanau, în apropiere de Frankfurt. Presupusul autor al atacului și încă o persoană au fost găsiți ulterior morți, ceea ridică bilanțul acestor violențe la cel puțin 11 decese.

Editor: Luana Păvălucă