Mihai Chirica, despre candidatura din partea PNL: Și la Partida Romilor dacă mă duc, scorul e același

Mihai Chirica, primarul Iașului, ales din partea PSD, a declarat miercuri la Digi24 că el încă nu s-a hotărât dacă va candida din partea PNL, deși într-un comunicat de presă a anunțat că drumul său politic va continua „alături de Klaus Iohannis”. Mai mult, Chirica nu a exclus nici întoarcerea la PSD.

„E o știre care privine dintr-o declarație pe care a făcut-o un deputat din PNL, probabil a fost o analiză făcută la nivelul conducerii partidului și s-a adus la cunoștință rezultatul sondajelor pe care le-a făcut PNL pentru Iași. Scorul dumnealui fiind foarte scăzut, i s-a pus în vedere faptul că nu are nicio șansă și că singura opțiune pentru partid aș fi eu. Este discuția internă a OPNL, care nu a fost concretizată printr-un mesaj de la centru. Și cred că aceste discuții le partă președintele partidului, domnul Orban, nu le poartă un deputat. De aceea nu am reacționat într-o manieră vizibilă”, a spus Chirica, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Întrebat în privința unui blat între PSD și PNL, Mihai Chirica a răspuns că nu este membru PSD: „Mâine și dacă mă duc la UMDR o să spună că este un blat. Sunt independent, sunt exclus din partid din 2017 de la OUG 13”.

„Nu cred că se pune problema unui blat, sondajele de opinie pe care eu le-am făcut și la Partida Romilor dacă mă duc scorul este același”, a adăugat el.

Edilul ieșean a mai spus că ultima oară a discutat cu președintele Iohannis la sosirea sa la Iași, pe 24 ianuarie, dar a negat că au discutat chestiuni politice. Același lucru ar fi valabil și în cazul lui Ludovic Orban, a precizat Chirica: „Probabil o să purtăm o discuție la un moment dat”.

Întrebat care a fost momentul în care s-a decis să candideze din partea PNL la Primăria Iași, Chirica l-a atacat pe Marius Bodea, lider PNL Iași: „Nu există acest moment, îmi pare foarte rău că trebuie să accentuez. Dacă domnul deputat care nu s-a ocupat de mandatul dumnealui spune că eu sunt candidatul nu știu cărui partid, asta nu înseamnă că devine o știre credibilă. În momentul în care m-am decis... mă voi decide să candidez din partea unui partid o voi spune. Deocamdată am spus că voi candida la funcția de partid. Nu sunt decis din partea cărui partid decât în momentul în care eu, cu gurița mea, în fața națiunii întregi, voi spune: am fost membru al PSD de pe varianta USL, în 2012, am fost alungat din PSD din cauza unui conflict, sunt o persoană independentă și mi-am propus să candidez din partea partidului X. Și o voi face public, într-o ceremonie cât vreți de luxuriantă”.

Primarul ieșean a mai spus că anunțul său privind continuarea drumului politic alături de Klaus Iohannis „nu înseamnă obligatoriu” că va candida din partea PNL, dar că „se subînțelege acest fapt”.

„Președintele românilor este în momentul de față singura autoritate care ne garntează statul de drept. Eu, care m-am bătut din toate funcțiile mele polticie, fiind exclus din PSD pentru statul de drept, nu pot să-mi găsesc alt partener. M-am dus natural către afinitățile care-mi sunt potrivite”, a completat Mihai Chirica.

Totodată, el a spus că „sunt posibile ambele variante”: candidat independent cu susținerea PNL sau candidat din partea PNL.

