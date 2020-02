Ministrul desemnat al finanțelor, Florin Cîțu, este primul membru al Cabinetului Orban 2 audiat în comisiile de specialitate.

La precedenta audiere, când a fost învestit primul Guvern Orban, Cîțu a primit aviz negativ, audierea în comisie fiind bruiată de fostul ministru al finanțelor, Eugen Teodorovici.

Principalele declarații din comisiile reunite de buget-finanțe

Întrebările parlamentarilor și răspunsurile ministrului desemnat:

Cossete Chichirău (USR): Ați tocat PSD că face promisiuni electorale dar mi se pare că ați implementat aceeași tactică. Vă e frică să implementați soluții bune pentru România pentru că vă e frică. Noi aici votăm un blat politic. Când veți face un blat pentru Autostradă în Moldova, când veți face blat pentru digitalizarea administrației, când veți face un blat pentru spitale. Domnul Cîțu vreau să îmi spuneți cum să votez ca să stric acest blat politic.

Florin Cîțu: A fost o întrebare politică. Obiectivul nostru îl reprezintă alegerile anticipate și alegeri în două tururi. Ne-am asumat asta, nu a trecut în parlament din cauza moțiunii de cenzură. Vrem să ajungem la anticipate pentru că cu această majoritate în parlament nu poți să rezolvi problemele. E nedrept să spuneți că nu au fost aprobate la buget amendamentele USR.

Daniel Zamfir (PSD): Domnul Cîțu nu vrea să fie ministru, pentru că vrea să fie respins de parlament, deci întrebările sunt inutile, dar trebuie să știm și noi de ce s-a împrumutat pe 30 de ani din banii românilor, la o dobândă mai mare decât s-a împrumutat Grecia.

Florin Cîțu: Grecia are surplus la buget din 2016, România are deficit, de aceea Grecia se împrumută mai ieftin. Anul trecut au fost împrumutați 5 miliarde de euro, unele sume împrumutate la scadența la care ne-am împrumutat și noi acum. Anul acesta am făcut economie din dobânzi. În 2019 ne-am împrumutat la dobândă de 2% pentru 12 ani, la 30 de ani noi ne-am împrumutat la 3%, anul trecut împrumuturile scadente la 30 de ani erau la dobândă de 4%. Ne împrumutăm pentru 30 de ani pentru că e mai ieftin.

Prezentarea inițială a lui Florin Cîțu:

-Audierea trecută a degenerat, ar fi bine ca astăzi să nu mai permiteți acele derapaje. Eu sunt aici pentru un dialog civilizat.

-Din programul de guvernare au fost câteva lucruri pe care deja le-am făcut. În primul rând OUG 114, până la urmă a fost rezolvată prin OUG, a fost eliminat split TVA, supraimpozitarea part-time și supraacciza la carburanți.

-Rectificarea bugetare pe 2019 s-a bazat pe execuția bugetară la 10 luni care arată un deficit mai mare decât ținta pentru finalul anului. Veniturile la 9 luni erau cu 19 miliarde de lei mai mici față de planul estimat.

-Există un singur caz de cheltuială suplimentară, cazul Nicula.

-Bugetul pentru anul 2020 se bazează pe anul 2019. Anul trecut am spus că ținta pentru anul 2020 este de sub 3% deficit, nu am putut să facem acest lucru din cauza situației pe care am găsit-o.

-Filozofia în spatele bugetului pentru 2020 este puțin diferită pentru investiții pentru că am alocat jumătate din bani din fonduri europene, jumatate din bani de la buget.

-Anul trecut cheltuielile cu investițiile erau la 2,7% din PIB. În ultimele luni le-am adus la peste 4% din PIB.

-Pentru 2020 continuă informatizarea ANAF. Deja a trecut OUG care permite ridicarea propririlor automat. Ordinele de plată electronice și reorganizarea ANAF sunt lucruri care până acum nu s-au făcut. Am redus numărul vicepreședinților și a inspectorilor. Antifrauda trebuia să fie reorganizată.

-Continuă în 2020 programul de împrumut. Știți foarte bine că strategia de planificare a împrumuturilor a fost publicată anul trecut în august, anul acesta o vom publica în martie.

-Aș vrea să vă spun pe ce se duc aceste împrumuturi. Se plătesc lunar cheltuieli de personal de 9 miliarde de lei, pensii de peste 10 miliarde, se asigură subvențiile pentru agricultori. Aceste sunt cheltuieli pe care le facem lunar.

-Vom conecta casele de marcat la ANAF, un lucru simplu care nu a vrut să se facă până acum.

Știri în curs de actualizare

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că parlamentarii PNL vor vota favorabil în comisiile de specialitate, urmând ca la votul din plen, programat săptămâna viitoare să se abțină de la vot, pentru a duce la respingerea guvernului, astfel încât să fie deschisă calea anticipatelor.

Ludovic Orban i-a anunțat luni pe miniștrii că nu va veni cu ei la audieri pentru că „după 3 luni nu mai au nevoie de dădacă”. Premierul le-a atras atenția că vor fi atacați de parlamentarii din opoziție și i-a sfătuit să nu fie aroganți.

Programul audierilor miniștrilor propuși în guvernul de sacrificiu Orban 2

Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intră la audieri Florin Cîţu - ministrul propus al Finanţelor (ora 12,00), Costel Alexe - ministrul propus al Mediului (ora 13,00), Nicolae Ciucă - ministrul propus al Apărării Naţionale (14,00) şi Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne (15,00).

Marţi, sunt aşteptaţi în comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (ora 9,00), Ion Ştefan - ministrul propus al Dezvoltării (10,00), Ionuţ Stroe - ministrul propus al Tineretului şi Sportului (12,00), Cătălin Predoiu - ministrul propus al Justiţiei (13,00), Monica Anisie - ministrul propus al Educaţiei (14,00), Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (15,00) şi Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 16,00).

În cea de a treia zi de audieri, programate de Parlament, miercuri, în comisiile reunite vor intra: Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sănătăţii (10,00), Marcel Boloş - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) şi Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).

Editor: Robert Kiss