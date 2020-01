Ministrul mediului face plângere penală împotriva incineratorului care otrăvește aerul lângă Ploiești, după o anchetă a Digi24.ro

Ministrul mediului, Costel Alexe, a anunțat vineri că va trimite procurorilor dosarul ilegalităților constatate de Corpul de Control al ministerului la incineratorul de deșeuri din comuna Brazi, după ce o anchetă a Digi24.ro a dezvăluit că aerul este otrăvit de fumul toxic de la deșeurile periculoase depozitate acolo. Totodată, rapoarte oficiale au arătat că în zonă se înregistrează cea mai mare incidență din țară la îmbolnăvirile de cancer în rândul populației.

„În luna decembrie am dispus două controale, unul pe fond, condus de Garda Națională de Mediu, Garda de Mediu Prahova, Garda de Mediu București, la operatorul economic pentru a verifica sesizările și totodată am trimis corpul de control al ministrului pentru a verifica daca în ultimii ani instituțiile din subordinea Ministerului Mediului și-au făcut treaba cu profesionalism și și-au îndeplinit sarcinile prevăzute prin lege de verificare și sancționare a oricăror abateri.

Am vrut să am imaginea de ansamblu și inainte de a ieși public să am toate datele necesare și să acționez în interesul locuitorilor din zonă, fapt pentru care aș vrea să precizez câteva aspecte:

1. În ultimii ani operatorul economic a fost în mai multe rând vizat atât de controale de rutină cât și în urma sesizărilor, fiind dispuse sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor actului de reglementare, nerealizarea măsurilor impuse și a conformării instalației, precum și a nerespectării regimului deșeurilor.

2. Deși avea obligația ca deșeurile medicale, până la incinerare, să fie depozitate în camera frigorifică, ele erau depozitate pe o platformă sub cerul liber alături de celelalte deșeuri.

3. Deși avea obligația de a depozita pe o platformă betonata de 480 mp, deșeurile erau depozitate neconform, pe o suprafață neamenajată, de 10 ori mai mare, aproximativ 5000 mp, inclusiv pe sol.

4. Înțeleg din raportul din decembrie, al celor de la Garda Națională de Mediu că o serie de măsuri urgente i-au fost trasate cu termen de implementare până pe 15 februarie 2020, iar în caz de neîndeplinire propunerea este de suspendare a activității.

5. Totodată, vreau să vă anunț că în urma raportului Corpului de Control al Ministrului, am decis să trimit dosarul către organele de cercetare penală, fiind identificate, în opinia noastră, o serie de abateri foarte grave, pe care, dacă îmi permiteți, nu aș dori să le comentez acum, așteptând să văd cum evoluează dosarul”, a anunțat ministrul.

„Hărți ale cancerului”