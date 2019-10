Ministrul propus la Educație, Monica Anisie: Părinții și elevii sunt sătui de cuvântul reformă. Trebuie stabilitate în sistem

Ministrul desemnat al Educației, Monica Anisie a declarat, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate, că în sistemul de educație este nevoie de stabilitate, de o preocupare reală pentru elevi și de programe care să reducă rata abandonului școlar. De asemenea, ministrul desemnat vrea debirocratizarea învățământului. Monica Anisie susține că profesorii sunt bine pregătiți, însă trebuie implicați în programe pedagogice. Ministrul propus își dorește să elimine „cultura plagiatului”.

Principalele declarații ale ministrului propus la Educație:

-Părinții și elevii sunt sătui de cuvântul reformă. Trebuie stabilitate în sistem.

-Problemele se resfrâng asupra elevului. În centrul intereselor mele mereu a stat elevul. Copilul trebuie să fie preocuparea noastră principală. Cred că acest mesaj trebuie să meargă către elevul nostru. Cred cu tărie în parteneriatul dintre sistemul preuniversitar și cel universitar.

-Voi acorda un interes maxim problemele de segregare socială. De câte ori am avut ocazia am gândit și am adoptat un cadru legislativ care asigură echitatea în educație.

-Abandonul școlar, o altă problemă extrăm de gravă. Trebuie să găsim măsurile potrivite pentru a combate abandonul și analfabetismul. Am inițiat programul pilot masa caldă în școli tocmai pentru a preveni abandonul. De la 6,1% rata de abandon s-a ajuns la 1,7%.

-O altă măsură ar putea fi decontarea transporutului, programul școală după școală și consilierea la școală.

-S-a spus de atâtea ori că nu avem un plan cadru, că nu avem programe, că nu avem profesori bine pregătiți. Nu e adevărat, avem profesori bine pregătiți. Însă trebuie pregătiți și în programe pedagocice.

-Una dintre probleme o reprezintă finanțarea programelor de studiu.

-Implicarea specialiștilor din țară și din străinătate.

-Să eliminăm cultura plagiatului și să creștem calitatea în educație.

-Îmi doresc un buget predictibil pentru cercetare -1% din PIB

-Dacă ar fi fost creșterea care s-a promis în anii precedenți, acum am fi ajuns la 0,7%. Nu s-a realizat. Îmi propun să fac tot posibilul ca în domeniul cercetării lucrurile să fie construite temeinic.

-Reducerea numărului de hârtii cu care e împovărat cadrul didactic și care în loc să se preocupe de pregătirea lecției se preocupă mai mult de ceea ce înseamnă compeltarea hârtiilor.

-Imediat voi realiza o consultare cu cadrele didactice pentru debirocratizarea sistemului.