Premierul Nicolae Ciucă a declarat că le-a dat sarcină miniștrilor să caute orice opțiune pentru a reduce cheltuielile bugetare fără să se atingă însă de banii pentru salarii și investiții.

"Am dat sarcină în Guvern ca orice opțiune să fie discutată, mai puțin cea de salarii și cea de investiții", a spus Ciucă în timpul unei vizite la Focșani.

Premierul a adăugat că sunt cheltuieli care pot fi regândite. De asemenea, Nicolae Ciucă s-a arătat nemulțumit de colectarea taxelor.

"Este neapărat nevoie să ne chibzuim aceste cheltuieli. (...) Să rezolvăm problema colecătorii taxelor. (...) Și le cer instituțiilor statului să-și facă datoria și să ajungă să realizeze o colectare așa cum este ea planificată", a spus Nicolae Ciucă.

Coaliția a decis că este nevoie de o ajustare cu 20 de miliarde de lei a cheltuielilor la bugetul general consolidat al statului, o sarcină pe care premierul a transmis-o miniștrilor din Guvern.

"Fiecărui ministru i-am cerut în scris, pentru că am spus și o repet. Îmi asum orice decizie pe care o iau. Și aici este vorba de responsabilitate. Este responsabilitatea noastră față de români. Nu putem să venim acum și să îi înspăimântăm că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii", a mai spus Nicolae Ciucă.

Acesta a dat asigurări că nu vor fi introduse taxe noi și că preferă să ia măsuri de echilibrare a bugetului la început de an.

"După trei luni de zile, avem un deficit de 1,4 la început de trimestru. Şi este bine să ne luăm măsurile acum, la început de an, astfel încât să nu ajungem pe final de an să nu ştim cum să rezolvăm această problemă. Ca atare, dacă găsim, şi sunt convins că găsim, pentru că se lucrează la nivelul Ministerului Finanţelor, la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, să vină cu aceste soluţii. Şi atunci un echilibru, o balansare între cheltuieli şi colectare ne poate asigura liniştea necesară pentru acest an", a spus şeful Guvernului.

El a adăugat că în 2022 economia şi bugetul de stat au înregistrat o evoluţie pozitivă, cu o rată record de absorbţie a fondurilor europene, însă România, ca și alte țări, a resimțit consecinţele nefaste ale războiului din Ucraina, care a venit cu inflație și probleme logistice create pe lanţurile de aprovizionare.

Editor : D.R.