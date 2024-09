Nicolae Ciucă dezvăluie care sunt cele „două elemente fundamentale” din „viziunea sa prezidențială”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, spune că nu s-a oprit niciodată din a pune în prim plan securitatea şi siguranţa cetăţenilor, el arătând că în viziunea sa prezidenţială, sunt două elemente fundamentale, în jurul cărora se alcătuieşte orice strategie sectorială, pe un domeniu anume, sau una generală, la nivel naţional, informează news.ro.

„Securitatea şi siguranţa cetăţenilor sunt cele mai importante aspecte în crearea de strategii, indiferent de domeniul vizat. Aceasta a fost ideea principală pe care am prezentat-o în intervenţia mea din cadrul conferinţei «24 trends for 2024». Concentrând activitatea guvernului în jurul acestor două deziderate, ca prim-ministru, am putut preveni o penurie de carburanţi sau de alimente, în perioada în care România s-a lovit de mai multe crize suprapuse din domenii precum energie, alimentaţie publică, sănătate sau apărare. La predarea mandatului de premier, am lăsat ţării o situaţie stabilă şi echilibrată”, a transmis preşedintele PNL.

Nicolae Ciucă arată că toate acestea au fost posibile pentru că am trasat strategii cu obiective realiste, colaborând îndeaproape cu instituţiile statului, ONG-urile, mediul asociativ şi entităţi cu expertiză.

„Nu m-am oprit niciodată din a pune în prim plan securitatea şi siguranţa cetăţenilor. În viziunea mea prezidenţială, sunt două elemente fundamentale, în jurul cărora se alcătuieşte orice strategie sectorială, pe un domeniu anume, sau una generală, la nivel naţional”, arată Ciucă.

