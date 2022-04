Nicolae Ciucă, la Congresul PNL: Nu am experienţă politică, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier

Nicolae Ciucă, candidatul unic la șefia PNL, a declarat duminică, înainte de congreul PNL, că vede lipsa sa de experianță în politică drept un atu și s-a declarat încrezător că va reuși să facă și în partid ce a reușit să facă la guvernare. „Sper ca prin acest demers PNL să-și găsească echilibrul”, a spus Nicolae Ciucă.

ACTUALIZARE 12.25 Înainte de prezentarea moțiunii cu care a candidat la șefia partidului, Nicolae Ciucă le-a cerut celor din sală să păstreze un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina.

Nicolae Ciucă a declarat în deschiderea congresului că nu are vechime în Partidul Naţional Liberal, nici experienţă politică şi nici că nu vrea să pară ceea ce nu este, dar a punctat că nici nu se va lăsa prizonier.

„Dragi liberali, am scris pe prima pagină a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om. Forţa partidului este dată de primari, consilieri, preşedinţi de consilii judeţene, este dată de senatori şi deputaţi, dar mai ales este dată de toţi membrii PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat - nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nici nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar niciodată nu mă voi lăsa prizonier. Sunt pregătit să îmi asum această funcţie”, a spus Ciucă, duminică, în discursul susţinut la Congresul extraordinar al PNL.

El i-a mulţumit preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, pentru tot ceea „ce a făcut bine” pentru PNL.

Știrea inițială

„Trăim într-o situație geopolitică deosebit de gravă. Cel mai important obiectiv e să guvernăm țara. Cetățenii români așteaptă de la noi soluții, așteaptă de la noi măsuri, așteaptă de la noi să fie protejați. Cetățenii români s-au săturat de gâlceavă și discordii”, a declarat Nicolae Ciucă înainte de deschiderea congresului.

Întrebat care sunt atuurile sale, Nicolae Ciucă a spus că vede lipsa de experiență în politică drept un avantaj.

„Nu sunt un om politic cu experiență și ăsta cred că este atuul meu. Cred că în politică este nevoie și de oameni noi. Tot ce am reușit până acum cu funcționarea guvernării, cu funcționarea coaliției, sper să reușesc și în partid”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal s-a întrunit duminică, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului preşedinte, după ce Florin Cîțu și-a dat demisia de la conducerea partdului. Premierul Nicolae Ciucă este singurul candidat pentru această funcţie.

