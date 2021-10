USR PLUS și-a ales noua conducere: Echipa Barna a obținut majoritatea (14 membri), 8 din echipa Cioloș și 2 din echipa Darău - Coliban

ACTUALIZARE 09:45 Noua conducere a USR PLUS a fost aleasă, sâmbătă, 2 octombrie, în cadrul Congresului USR PLUS desfășurat la Romexpo. Biroul Național va avea 24 de membri, dintre care primii șapte, în ordinea numărului de voturi, vicepreședinți: Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu, Dan Barna, Anca Dragu, Ionuț Moșteanu, Allen Coliban și Claudiu Năsui.

„USR PLUS la guvernare 2024” a obținut 13.643 de voturi (57,32%), ceea ce înseamnă că va avea 14 mandate.

„Uniți, Reușim!” a obținut 8.001 voturi (33,61%) și va avea 8 mandate.

„#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România” a obținut 2.110 voturi (8,86%) și va avea 2 mandate.

În urma numărării voturilor, componența noului Birou Național USR PLUS este:

Cătălin Drulă, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024 Vlad Voiculescu, vicepreședinte, Uniți, Reușim! Dan Barna, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024 Ionuț Moșteanu, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024 Anca Dragu, vicepreședinte, Uniți, Reușim! Allen Coliban, vicepreședinte, #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România Claudiu Năsui, vicepreședinte, USR PLUS la guvernare 2024 Dragoș Tudorache, Uniți, Reușim! Cristian Ghinea, USR PLUS la guvernare 2024 Vlad Botoș, USR PLUS la guvernare 2024 Andrei Lupu, Uniți, Reușim! Stelian Ion, USR PLUS la guvernare 2024 Lucian Stanciu-Viziteu, USR PLUS la guvernare 2024 Cristina Prună, USR PLUS la guvernare 2024 Oana Țoiu, Uniți, Reușim! Silviu Dehelean, USR PLUS la guvernare 2024 Cătălin Teniță, #Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România Radu Mihaiu, USR PLUS la guvernare 2024 Ioana Mihăilă, Uniți, Reușim! Liviu Mălureanu, USR PLUS la guvernare 2024 Radu Miruța, USR PLUS la guvernare 2024 Dragoș Pîslaru, Uniți, Reușim! Radu Panait, USR PLUS la guvernare 2024 Monica Berescu, Uniți, Reușim!

În cadrul Congresului USR PLUS, au fost aleși și membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și cei ai Comisiei Naționale de Cenzori.

Comisia Națională de Arbitraj:

Emil Duhnea Bogdan Burjan Lorin Ursa Leonard Ioan Bulai Nicolae Tanasă Marius Vulcan Raluca Rusu Adrian Niță Oana Ozmen Antonio Pârâu-Enache Ionela Alexandra Bulgaru

Comisia Națională de Cenzori:

Ioana Andreea Dineț Ovidiu Radu Alexandru Gabriel Andronache

-știre inițială-

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă transmite că, în cadrul noului Birou Naţional al partidului, echipa "USR PLUS la Guvernare 2024" a obţinut 14 mandate, echipa "#Uniţi, reuşim!" - opt mandate, iar "#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România" - două mandate.

"În urma alegerilor interne din cadrul Congresului USRPLUS, a fost ales un nou Birou Naţional al partidului. Din componenţa lui fac parte 14 membri ai echipei USR PLUS la Guvernare 2024, 8 din partea listei Uniţi Reuşim şi 2 din partea echipei Împreună USRPLUS - Curaj pentru România. Îi felicit pe toţi cei aleşi şi sunt mândru îndeosebi de Allen Coliban şi Cătălin Teniţă, care vor reprezenta lista noastră în noul Birou Naţional", a scris europarlamentarul pe Facebook

Ştefănuţă, membru al echipei "Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România", a urat succes noului for de conducere, menţionând că partidul merită "valori şi leadership eficient", iar România "merită măcar un partid cu adevărat altfel".

"Am fi dorit să oferim partidului mai multe soluţii pentru viitor şi ne-am fi dorit desigur mai multe locuri în noul BN. Am luptat ca şi eu să fiu parte din acea viziune de viitor şi aproape am reuşit, însă nu este mereu despre tine, iar politica nu este despre nimeni dacă nu e despre alegători, nu aleşi. Reformele de pe tăbliţele noastre, mesajul nostru, presiunea pe care am făcut-o în partid sunt însă cele mai mari câştiguri ale Împreună - Curaj", a precizat el.

Un număr de 1.200 de delegaţi din întreaga ţară au votat sâmbătă, în cadrul Congresului USR PLUS, componenţa noului Birou Naţional.

Dacian Cioloş, preşedinte ales al USR PLUS a anunţat că duminică, în cea de a doua zi a Congresului USR PLUS, în cadrul unei şedinţe desfăşurate online, vor fi prezentate rezultatele alegerilor pentru Biroul Naţional, pentru Comisia Naţională de Arbitraj şi pentru Comisia Naţională de Cenzori. În aceeaşi şedinţă urmează să fie validat noul preşedinte.

"Mâine după-amiază, în două sloturi, vom avea discuţiile şi votul pe amendamente la statut", a mai precizat el.

Potrivit statutului actual, alegerile pentru Biroul Naţional au loc pe principiul proporţionalităţii. Candidaţii pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau colectiv (vot preferenţial pe liste cu mai mulţi candidaţi). Locurile vor fi repartizate proporţional listelor, în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă. Vicepreşedinţii vor fi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

Biroul Naţional al USR PLUS va asigura conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.

Pentru Biroul Naţional şi-au depus candidatura 93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste, dar şi trei candidaţi independenţi.

* Pe lista "USR PLUS la Guvernare 2024" figurează: Dan Barna, Octavian Berceanu, Vlad Botoş, Cosette Chichirău, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă, Stelian Ion, Elena Lasconi, Liviu Mălureanu, Radu Mihail, Radu Mihaiu, Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Cristian Seidler, Lucian Stanciu-Viziteu.

* Lista "#Uniţi, reuşim!" este formată din: Dacian Cioloş, Alexandru Paul Dimitriu, Anca Dragu, Victor Giosan, Andrei Lupu, Ioana Mihăilă, Alin Mituţa, Dragoş Pîslaru, Alin Stoica, Ramona Strugariu, Ciprian Teleman, Oana Ţoiu, Dragoş Tudorache, Vlad Voiculescu.

* Lista "#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România" îi include pe: Adrian Albu, Flavia Boghiu, Marius Cobianu, Alexandra Coliban, Allen Coliban, Andrei Corbu, Radu Molnar, Mihai Poliţeanu, Bogdan Stroe, Nicu Ştefănuţă, Cătălin Teniţă, Vlad Teohari.

* Cei trei candidaţi independenţi sunt: Andrei Iulian Mărgărit, Lucian Ştefan Rădulescu, Alexandru Surcel.

