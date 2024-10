Invitat la emisiunea lui Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, „În fața ta” de la Digi24, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a explicat că este pentru desființarea Poliției Locale, însă acest lucru nu a fost propus pentru referendum pentru că există alte priorități, în special de ordin financiar.



„Am făcut la DigiFM o dezbatere. Întrebarea pe care le-am pus-o telespectatorilor a fost ”sunteți pentru sau împotriva desființării Poliției Locale. Majoritatea răspunsurilor a fost pentru desființarea Poliției Locale. Dumneavoastă sunteți primarul cel mai important din România, sunteți primarul Bucureștiului. Mulți au spus că Poliția Locală nu este în serviciul cetățenilor ci este în serviciul primarului. Uneori este chiar Garda Pretoriană a acestuia, fie că e primar de București sau primar de comună. Dumneavoastră sunteți pentru sau împotriva Poliției Locale?”, l-a întrebat Florin Negruțiu pe edil.

„Eu dintotdeauna am fost pentru desființarea Poliției Locale. Acum că o am în subordine, trebuie să lucrez cu ea. Conform legii Poliția Locală are niște atribuții care în eventualitatea desființării ei trebuie preluate de alte compartimente. Poliția Locală are atribuții de ordine publică care pot să fie preluate de către Poliția Națională, care, să spunem drept, este mai profesionistă pe chestiuni de ordine publică decât polițiile locale în general din din orașele și comunele din România. Ea area atribuții pe chestiuni tehnice, cum ar fi disciplina în construcții, mediul…Atenție în București nu existăo singură poliție locală. Sunt șapte poliții locale. Gradul de competență e mai mic decât la Poliția Națională.

Nicușor Dan a fost de accord că funcționarea acestei instituții lasă de dorit pentru că la Poliția locală „poate ajunge oricine”. Întrebat de ce desființarea Poliției Locale nu figurează printre întrebările propuse pentru referendum, el a explicat: „În relația noastră cu autoritățile centrale sunt multe probleme. În opinia mea, asta nu este așa de importantă cum sunt cele vizând banii.”

Privind incidental de la Unirii, de acum câteva zile, Nicușor Dan este de părere că „din păcate acolo poziția națională s-a comportat total neprofesionist”

Cele două întrebări la care bucureștenii ar putea fi invitați să răspundă sunt:

!. Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

⁠2. Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită Autorizațiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?”

La acestea, s-ar putea adăuga o întrebare propusă de PSD. Marcel Ciolacu dorește introducerea în buletinul de referendum a întrebării:

3. „Sunteți de acord ca Primăria București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în toate școlile din București?”







