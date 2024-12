Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, marți seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că, din informațiile pe care le-a obținut de la specialiști în comunicare politică, rezultă că pentru o campanie electorală online precum cea a lui Călin Georgescu s-ar fi cheltuit în realitate cel puțin 10 milioane de euro. El spune că este un eșec al instituțiilor, inclusiv al serviciilor secrete, în această problemă și „fără discuție, cine a greșit trebuie să plătească”. De asemenea, edilul spune că atitudinea partidelor față de societate s-a schimbat în bine iar, în ceea ce privește formarea unei coaliții guvernamentale cu actualele partide implicate, ieșirea unuia dintre ele ar însemna un sprijin parlamentar „foarte șubred”, de 51-52%. El susține că imperativul pentru partidele din coaliția pro-occidentală este „să dea ceva stabil, care să țină câțiva ani”.

„Pentru moment, noi avem un candidat care a spus că a făcut o campanie gratuită și, pe de altă parte, avem deja informații că au fost oameni plătiți ca să promoveze mesaje despre domnia sa. Ăsta este momentul în care ne aflăm. La momentul acesta, informațiile pe care le avem sunt de ordinul câtorva sute de mii de euro. Specialiștii cu care am vorbit, că e o lume relativ mică cea a specialiștilor în comunicare politică, spun că o campanie de mărimea celei care a făcut-o trece de 10 milioane de euro. Eu mă aștept să mai apară informații despre această campanie”, spune Nicușor Dan.

El a afirmat, referitor la responsabilitatea serviciilor de a preveni o astfel de campanie ilegală, că „fără discuție, cine a greșit trebuie să plătească”. „Și serviciile și instituțiile civile, de exemplu. Nu cred că e admisibil ca domnul Greblă să continue să conducă Autoritatea Electorală Permanentă”.

„Sunt foarte multe ipoteze, pentru că sunt informații pe care noi nu le avem în momentul de față. A fost un eșec. Cine a greșit trebuie să plătească, pentru că a fost vorba de reputația internațională a României. Nu se întâmplă foarte des ca o țară să-și anuleze alegerile prezidențiale.

Pentru moment e mai important cu instituțiile, așa cum funcționează ele, să avem povestea completă a acestei campanii (...) cu mici nuanțe privind anumite informații care țin de servicii secrete, care în mod legitim trebuie să fie protejate. Dar imaginea de ansamblu, ea trebuie să fie cunoscută, publică”, susține primarul Bucureștiului.

„Ieșirea unui partid din coaliție ne-ar lăsa cu un sprijin parlamentar foarte șubred”

Despre posibilitatea ca Marcel Ciolacu să fie premier din nou, Nicușor Dan spune că „e complicat de spus din afară”.

„Noi chiar suntem într-un moment și economic și geopolitic dificil. Și atunci deja partidele prooccidentale, împreună au 64-65% abia în Parlament. Ieșirea unuia dintre ele ne lasă o coaliție care va avea 51-52% din voturi, deci un sprijin parlamentar foarte șubred.

Imperativul este ca noi să avem stabilitate. Pentru realizarea acestui imperativ sunt foarte multe chestiuni personale. Cine se înțelege cu cine, care este aspirația legitimă a unui partid față de o anumită chestiune. Din afară e foarte greu să spui «îmi place sau nu-mi place persoana respectivă».

Imperativul pentru partidele din coaliția pro-occidentală este să dea ceva stabil, care să țină câțiva ani.

Eu sper ca până la alegerile prezidențiale, că vor fi trei luni, patru luni, cinci luni, să se mai estompeze din această... Cumva se suprapun două planuri. Adică, pe de o parte, există încredere în partidele pro-occidentale, există neîncredere în partidele pro-occidentale, pe de altă parte, există pro-occidental versus populism. Cumva neîncrederea asta, din aroganța partidelor pro-occidentale și din deficiența lor de comunicare, s-a transferat automat în zona populistă. Eu sper ca în lunile astea pe care le mai avem lucrurile să nu fie așa de evidente, oamenii, o parte dintre ei, să înceapă să înțeleagă că nu poți să guvernezi fără un buget.

Nu poți să spui că reducem vârsta de pensionare și triplăm pensiile. Adică sunt lucruri care s-au spus și care sunt evidente pentru oricine că nu se pot realiza. Este foarte importantă activitatea guvernului. Dacă ei cu adevărat vor reduce din agenții, vor începe ceea ce eu sper să recapete o încredere în instituții de stat”, spune Nicușor Dan.

„Călin Georgescu ar fi fost votat de peste 50% din peste 60% în turul doi”

Acesta spune că „din informațiile pe care eu le am”, Călin Georgescu ar fi fost votat de peste 50% din peste 60% în turul doi, „tocmai într-un sentiment de revoltă care s-a propagat și care s-a potrivit peste o lipsă de informații în privința sa”.

„Eu sper că o parte din oamenii aceia, dacă vor avea mai mult timp, dacă vor vedea un candidat care este reformist, fără să fie populist, vor alege soluția care este și rațională și susținută de cifre.

Noi avem timp. E o societate care a dovedit că s-a mobilizat în multe momente importante. Eu sunt optimist. Totul este ca, pe de o parte, să mai coborâm bariera de neîncredere și să reluăm dialogul între aceste două Românii. Ăsta e un lucru foarte important, chiar dacă nu convingem, dar măcar să ne auzim unii pe pe ceilalți. Și să avem timp să comunicăm soluții reale”, mai afirmă edilul.

Despre atitudinea partidelor faţă de cetăţeni: „Au fost foarte precauţi şi a lipsit acea aroganţă cu care cumva ne obişnuisem”

Primarul general al Capitalei remarcă o schimbare a comportamentului partidelor în relaţia cu cetăţenii după alegeri.

„Faptul că în relaţia - şi ăsta mi se pare lucrul cel mai important - în relaţia cu cetăţenii au fost foarte precauţi şi a lipsit acea aroganţă cu care cumva ne obişnuisem. Când am fost anunţaţi că s-au suprapus nişte alegeri, părea că cetăţenii nu contează. Acum, dimpotrivă, în comunicarea pe care partidele pro-occidentale o fac, e, în opinia mea, multă atenţie la ce o să spună oamenii”, a afirmat Nicuşor Dan.

Edilul a remarcat, de asemenea, diferenţa de abordare în ceea ce priveşte negocierile pentru formarea Guvernului, el arătând că, dacă în alte dăţi partidele negociau mai întâi funcţii, acum nu se mai pune astfel problema.

„A fost foarte civilizat modul în care ele s-au întâlnit. Cu mici excepţii, dar imaginea de ansamblu este că sunt nişte partide care s-au întâlnit, care au înţeles pericolul pentru România, care au înţeles că trebuie să dea un mesaj de stabilitate pentru tot contextul economic în care noi suntem. Faptul că au început discuţia pe principii şi nu pe poziţii - cine are primul-ministru, cine are ministrul Transporturilor, Dezvoltării şi aşa mai departe - lucru care nu s-a întâmplat acum un an şi jumătate, dacă ne aducem bine aminte cum au fost discuţiile”, a mai afirmat edilul.

